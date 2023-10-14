Вышел трейлер триллера Майкла Уинтерботтома «Шошана» с Ириной Старшенбаум в главной роли

Фильм об офицере, который разрывается между любовью и долгом.

В сети появился трейлер напряженного шпионского триллера Майкла Уинтерботтома «Шошана», который представляет собой историю любви, разворачивающуюся на фоне политической войны. Главные роли в картине сыграли Дуглас Бут («Ван Гог. С любовью, Винсент»), Гарри Меллинг («Ход королевы») и Ирина Старшенбаум («Надвое»).

Действие разворачивается в 1930 годы в период британского мандата в Тель-Авиве. В центре повествования — английские офицеры полиции Томас Уилкин (Бут) и Джеффри Мортон (Меллинг), занимающиеся выслеживанием известного активиста-радикала и борца за свободу в лице поэта Авраама Штерна (Аури Элби). Неожиданно Уилкин влюбляется в приближенную к врагу девушку Шошану (Старшенбаум). Из-за этого мужчина оказываете перед тяжелой личной дилеммой — ему приходится выбирать между чувствами и долгом перед родиной.

Сценарий Уинтерботтом написал вместе с Лоуренсом Кориа («МакМафия») и Полом Вирой («Секс, наркотики и рок-н-ролл»). В актерский состав также вошли Джина Брэмхилл, Тим Дайш, Даниэль Донской, Рони Герман, Йотам Ишай, Елена Мушкаева и Йоав Бавли.

Мировая премьера прошла в сентябре на международном кинофестивале в Торонто, после чего лента была показана на кинофестивале в Лондоне. Критический рейтинг одобрения «Шошаны» на Rotten Tomatoes сейчас составляет 80%. Даты кинотеатрального релиза у фильма пока нет.