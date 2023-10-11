Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Прощай, Аквамен: Джейсон Момоа может сыграть Лобо в новой киновселенной DC

Прощай, Аквамен: Джейсон Момоа может сыграть Лобо в новой киновселенной DC

11 октября 2023 15:18
Прощай, Аквамен: Джейсон Момоа может сыграть Лобо в новой киновселенной DC

Первые слухи об этом возникли еще несколько лет назад.

Накануне ресурс Variety опубликовал объемный материал о проблемном производстве супергеройского фильма «Аквамен и потерянное царство». Это будет последняя картина в рамках киновселенной DC, запущенной Заком Снайдером, после чего эта франшиза будет перезапущена с нуля. После провала по всем фронтам «Флэша» стало очевидно, что никто из ведущих артистов прежних фильмов в лице Генри Кавилла, Галь Гадот, Бена Аффлека, Эзры Миллера и Джейсона Момоа больше не вернется к своим ролям. Впрочем, Variety отмечает, что у Момоа все же есть будущее в новой киновселенной DC, поскольку он ведет переговоры о получении роли другого персонажа — Лобо.

Сообщается, что Лобо может дебютировать либо в сольном фильме, либо в картине «Супермен: Наследие». Джеймс Ганн, являющийся режиссером и сценаристом этого проекта, а также творческим руководителем новой киновселенной, намекнул на появление Лобо сразу после того, как возглавил студию DC вместе с продюсером Питером Сафраном. Момоа также признавался, что обсуждал некий «проект мечты» с Ганном и Сафраном, хотя без упоминания Лобо. Примечательно также, что в 2014 году, еще до того, как получить роль Аквамена, актер назвал Лобо своим любимым персонажем из комиксов.

Лобо — антигерой, который промышляет охотой за головами. Он родился на планете Кзарния, но стал виновником смерти всех своих сородичей. После он отправился путешествовать по галактике в качестве наемника. При этом он руководствуется собственным кодексом чести.

Напомним, «Аквамен и потерянное царство» выйдет в зарубежный прокат 20 декабря.

Фото: Warner Bros., DC Comics
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks В недалеком будущем: 5 грядущих мультфильмов DreamWorks Читать далее 11 октября 2023
Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Завершились съемки финального сезона «Трудных подростков» — доступен тизер Читать далее 11 октября 2023
Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок» Читать далее 10 октября 2023
Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца» Милое животное устраивает кровопролитие в трейлере слэшера «Мой ленивец-убийца» Читать далее 11 октября 2023
Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» составляет уже 1,2 млрд рублей Читать далее 11 октября 2023
Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Зловещая музыка приводит в мир смертоносного монстра в трейлере хоррора «Проклятие дудочника» Читать далее 10 октября 2023
Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Эмили Блант делает успешную, но опасную карьеру в трейлере фильма «Продавцы боли» Читать далее 11 октября 2023
Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка» Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка» Читать далее 11 октября 2023
Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры» Читать далее 10 октября 2023
Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Три 17-летние девочки переживают свое первое «взрослое» лето в трейлере фильма «Краш-тест» Читать далее 11 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше