Прощай, Аквамен: Джейсон Момоа может сыграть Лобо в новой киновселенной DC

Накануне ресурс Variety опубликовал объемный материал о проблемном производстве супергеройского фильма «Аквамен и потерянное царство». Это будет последняя картина в рамках киновселенной DC, запущенной Заком Снайдером, после чего эта франшиза будет перезапущена с нуля. После провала по всем фронтам «Флэша» стало очевидно, что никто из ведущих артистов прежних фильмов в лице Генри Кавилла, Галь Гадот, Бена Аффлека, Эзры Миллера и Джейсона Момоа больше не вернется к своим ролям. Впрочем, Variety отмечает, что у Момоа все же есть будущее в новой киновселенной DC, поскольку он ведет переговоры о получении роли другого персонажа — Лобо.

Сообщается, что Лобо может дебютировать либо в сольном фильме, либо в картине «Супермен: Наследие». Джеймс Ганн, являющийся режиссером и сценаристом этого проекта, а также творческим руководителем новой киновселенной, намекнул на появление Лобо сразу после того, как возглавил студию DC вместе с продюсером Питером Сафраном. Момоа также признавался, что обсуждал некий «проект мечты» с Ганном и Сафраном, хотя без упоминания Лобо. Примечательно также, что в 2014 году, еще до того, как получить роль Аквамена, актер назвал Лобо своим любимым персонажем из комиксов.

Лобо — антигерой, который промышляет охотой за головами. Он родился на планете Кзарния, но стал виновником смерти всех своих сородичей. После он отправился путешествовать по галактике в качестве наемника. При этом он руководствуется собственным кодексом чести.

Напомним, «Аквамен и потерянное царство» выйдет в зарубежный прокат 20 декабря.