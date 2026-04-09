Золушка. Тайна трёх желаний - трейлер
Киноафиша Фильмы Золушка. Тайна трёх желаний

Золушка. Тайна трёх желаний

, 2026
Россия / анимация / 6+
Необычная анимационная вариация знаменитой сказки
После смерти отца Золушка живет в доме мачехи, но не теряет доброты и веселого нрава. Её лучший друг — дровосек Северин, который мечтает о славе. Однажды он находит волшебное дерево Вечный Шерман, но из-за вспыльчивости оскорбляет его и превращается в бурундука. Чтобы вернуть Северину человеческий облик, Золушка должна выполнить прихоть дерева. В это время король, желая образумить легкомысленного принца, объявляет пышный бал. Мечта Золушки попасть на праздник и встретить принца встречает сопротивление мачехи, планирующей женить его на своей дочери.Теперь верный друг-бурундук поможет Золушке справиться с уборкой, добраться до дворца и побороться за свое счастье — даже если ради этого ему придется навсегда остаться в облике маленького грызуна.

Ева Финкельштейн
Анастасия Лапина
Денис Некрасов
Андрей Вальц
Ирина Киреева
Константин Карасик
Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 9 апреля 2026
Дата выхода
9 апреля 2026 Россия НМГ Кинопрокат
16 апреля 2026 Казахстан 6+
9 апреля 2026 Кыргызстан
9 апреля 2026 Узбекистан 6+

Magic Cinema
10:25 от 400 ₽
Prime Cinema
15:20 от 500 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:25 от 400 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
15:20 от 500 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
11:20 от 350 ₽
