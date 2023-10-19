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Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло»

19 октября 2023 16:44
Трудный подросток противостоит насилию в интернате в трейлере мини-сериала «Абсолютное зло»

Шоу о юноше из 1950-х, оказавшемся в специализированной школе.

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил дублированный трейлер шведского мини-сериала «Абсолютное злое» (Ondskan) о подростке-бунтаре, решившего пойти против системы. На «Амедиатеке» сериал стартует 6 ноября.

Действие разворачивается в конце 1950-х годов. В центре сюжета — трудный подросток Эрик Понти (Исак Калмрут), оказавшийся из-за плохого поведения в специализированной закрытой школе-интернате. Там все не так, как в обычном учебном учреждении: строгие правила, жестокие одноклассники и напряженная атмосфера. Местные учителя убеждены, что Эрик не сможет стать в будущем хорошим человеком, поэтому без стеснений называют его «абсолютным злом». Дома же у парня разворачивается отдельная драма. Строгий отец-консерватор ежедневно избивает его. Не сойти с ума в этой атмосфере психологического и физического насилия ему помогает лишь одно — вспыхнувшая любовь к милой работнице столовой Марии (Теа Софи Лох Несс). Теплые чувства к девушке помогают Эрику удержаться на плаву и преодолеть трудности.

В основу телепроекта легла одноименная биографическая книга Яна Гийу. Постановщиками шоу выступили Даниель ди Градо («Алена») и Эрик Лейжонборг («Последнее королевство»), а сценарий написал Фредерик Т. Олссон («Тайны Сильверхейда»). В основной актерский состав вошли Густаф Скарсгард, Александр Густавссон, Кристиан Сундгрен, Рут Вега Фернандез, Бьерн Мостен, Йенс Хультен и Анна Ацарате.

Фото: SF Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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