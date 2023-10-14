Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер

Режиссер Годфри Реджио, снимающий гипнотические документальные картины о пути современной цивилизации, представил свой первый за последние десять лет проект. Фильм продолжительностью 43 минуты получил название «Однажды во времени» (Once Within a Time). Реджио представил картину в минувшую пятницу в Нью-Йорке вместе с сорежиссером Джоном Кэйном.

Судя по трейлеру, визуально «Однажды во времени» стилизован под немые фильмы Жоржа Мельеса. Сам Реджио описывает свое новое произведение, прибегая к парадоксам: «линейный и нелинейный, ясный и двусмысленный одновременно». Лишенная диалогов картина включает узнаваемые мифологемы, среди которых Эдемский сад и Вавилонская башня, многочисленные отсылки на произведениям искусства, а также причудливые сновидческие образы, присыпанные взрывом конфетти из цифровых искажений. По словам Реджио, фильм апеллирует прежде всего к подсознанию.

Идея снять «Однажды во времени» возникла у Реджио еще 40 лет назад под влиянием классической драмы Луиса Бунюэля «Забытые» (1950). Совмещая в себе техно-пессимизм и кавалькаду спецэффектов, «Однажды во времени» органично вписывается в кинематографическое творчество Реджио. Его наиболее известный фильм — «Кояанискатси» (1983), представляющий собой медитацию об эволюции человека, неминуемо ведущей к катастрофе. После Реджио снял такие картины, как «Поваккатси» (1987), «Накойкаци» (2002) и «Посетители» (2013). Музыку для всех фильмов режиссера, включая «Однажды во времени», сочинил выдающийся композитор Филипп Гласс.