Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны»

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер психологической драмы «Край надломленной луны», снятый по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Снегирь»). Фильм был награжден «Серебряным святым Георгием» в рамках программы «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале.

Картина повествует о семье, состоящей из матери (Виктория Толстоганова) и ее двух дочерей — 14-летней Сони (Маша Лобанова) и взрослой Саши (Анна Шепелева). Их отношения пребывают в кризисе, поскольку с Сашей у героини Толстогановой общение почти сошло на нет, тогда как Соня сбегает из дома, узнав, что мама долгое время врала ей о ее отце. Соня верила, что его нет в живых, но на самом деле мама решила таким образом воспрепятствовать девочке с ним общаться. Саша отправляется искать Соню и обнаруживает ее на загородной даче. Туда же прибывает мама. Теперь трем женщинам доведется наконец поговорить начистоту, разрешив назревшие конфликты, долгие годы скрывавшиеся под покровом замалчивания.

Также в фильме сыграл Артем Быстров. Постановщицей выступила дебютантка Светлана Самошина.

В прокат «Край надломленной луны» выйдет 2 ноября. Кроме того, 25 октября пройдет специальный показ в московском кинотеатре «Художественный».