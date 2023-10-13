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Киноафиша Новости Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны»

Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны»

13 октября 2023 13:34
Мать и ее две дочери проговаривают давние проблемы в трейлере драмы «Край надломленной луны»

Новый фильм по сценарию Наталии Мещаниновой.

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер психологической драмы «Край надломленной луны», снятый по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Снегирь»). Фильм был награжден «Серебряным святым Георгием» в рамках программы «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале.

Картина повествует о семье, состоящей из матери (Виктория Толстоганова) и ее двух дочерей — 14-летней Сони (Маша Лобанова) и взрослой Саши (Анна Шепелева). Их отношения пребывают в кризисе, поскольку с Сашей у героини Толстогановой общение почти сошло на нет, тогда как Соня сбегает из дома, узнав, что мама долгое время врала ей о ее отце. Соня верила, что его нет в живых, но на самом деле мама решила таким образом воспрепятствовать девочке с ним общаться. Саша отправляется искать Соню и обнаруживает ее на загородной даче. Туда же прибывает мама. Теперь трем женщинам доведется наконец поговорить начистоту, разрешив назревшие конфликты, долгие годы скрывавшиеся под покровом замалчивания.

Также в фильме сыграл Артем Быстров. Постановщицей выступила дебютантка Светлана Самошина.

В прокат «Край надломленной луны» выйдет 2 ноября. Кроме того, 25 октября пройдет специальный показ в московском кинотеатре «Художественный».

Фото: «Пионер»
Елена Королева
Елена Королева
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