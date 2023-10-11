Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»

Прошло уже более 25 лет с тех пор, как состоялась премьера финального эпизода культового ситкома «Сайнфелд» (1989-1998), но не исключено, что Джерри, Элейн, Джордж и Крамер еще соберутся вместе. Выступая со стендапом в прошлую субботу в Бостоне, исполнитель заглавной роли Джерри Сайнфелд получил вопрос, понравилось ли ему окончание шоу. В ответ на это комик сказал, что у него «есть маленький секрет» в этой связи.

«Произойдет кое-что, имеющее отношение к концовке. Пока этого не произошло. Ларри [Дэвид] и я тоже думали о том, о чем сейчас думаете вы. Так что увидите», — сказал Сайнфелд под одобрительный рев толпы.

В 2018 году на «Шоу Эллен Дедженерес» комик допустил «возможное» возвращение «Сайнфелда», но в подробности вдаваться не стал.

Премьера финальной серии «Сайнфелда» собрала у экранов более 76 млн зрителей, что стало абсолютным рекордом, но публике концовка крайне не понравилась. Позже Сайнфелд признался, что ему развязка тоже пришлась не по душе.

Создателем «Сайнфелда» является сценарист и актер Ларри Дэвид. Подобие воссоединения главных звезд ситкома в лице Сайнфелда, Джулии Луи-Дрейфус, Джейсона Александера и Майкла Ричардса состоялось в седьмом сезоне сериала Дэвида «Умерь свой энтузиазм».

Хотя в России «Сайнфелд» неизвестен широкой публике, в англоязычной среде это шоу имеет статус едва ли не величайшей комедии в истории телевидения. Именно из этого ситкома выросли «Друзья».