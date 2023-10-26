Брэдли Купер творит музыку и влюбляется в трейлере байопика «Маэстро»

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер биографической драмы Брэдли Купера «Маэстро», являющейся вторым режиссерским проектом артиста после хита «Звезда родилась». В предстоящем байопике актер сыграл всемирно известного дирижера Леонарда Бернстайна. Фильм расскажет о двойной жизни композитора и его сложных отношениях с женой Фелицией Монтеалегре в исполнении Кэри Маллиган.

Действие охватит несколько десятилетий. Бернстайн сочетался узами брака с Монтеалегре в начале 1950 годов, и они прожили вместе вплоть до ее кончины в 1978 году. Из-за нетрадиционных пристрастий музыканта и его измен их совместная жизнь напоминала крутые эмоциональные горки, однако это не помешало паре по-настоящему любить друг друга и держаться вместе. Помимо этого, в фильме большое внимание уделено богатой творческой деятельности Бернстайна.

Вместе с Купером над сценарием работал обладатель премии «Оскар» Джош Сингер, автор «Человека на Луне», «Секретного досье» и «В центре внимания». Исполнительными продюсерами выступают Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»). В остальном актерском составе задействованы Мэтт Бомер, Сара Силверман, Майя Хоук, Мириам Шор, Сэм Нивола, Алекса Суинтон, Майкл Юри, Гидеон Глик и Кейт Истмэн.

Мировая премьера «Маэстро» состоялась в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, после чего лента прошла через ряд престижных киносмотров. Сейчас фильму прочат номинации на «Оскар». Критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 86%. Премьера на Netflix состоится 20 декабря.