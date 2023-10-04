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Киноафиша Новости Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи»

Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи»

4 октября 2023 14:01
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи»

Шоу с Томом Хиддлстоном подтвердило свое положительное реноме.

До премьеры второго сезона «Локи» остался всего один день, поэтому в сети уже появились первые отзывы зарубежной прессы. Как и первый сезон, до сих пор являющийся самым популярным телепроектом MCU, продолжение получило в основном восторженные оценки журналистов. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 83% при 53 отзывах, благодаря чему сиквелу телекомикса с Томом Хиддлстоном уже вручили так называемый сертификат «свежести». Ниже приведены выдержки из рецензий:

Леви Скотт, Inverse:

«Одно можно сказать наверняка — лучший сериал Marvel возвращается! И да, теперь он выглядит еще лучше».

Дэвид Бетанкур, The Washington Post:

«Это однозначно лучший оригинальный проект Disney+ от студии Marvel с момента выхода первого сезона «Локи».

Юлиан Римский, MovieWeb:

«Бог озорства возвращается с запутанными, но невероятно увлекательными приключениями во временном апокалипсисе. Второй сезон «Локи» отлично проливает свет на второстепенных персонажей, сражающихся за спасение и переосмысление УВИ».

Родриго Перес, The Playlist:

«Локи» выглядит так же великолепно, как и обычно. В наличии эзотерический ретрофутуристический дизайн и жуткая музыка, но мрачные сюжетные вкрапления в духе «Доктора Кто» не идут на пользу одному из наиболее интригующих и сложных персонажей Marvel».

Джон Роча, The Outlaw Nation:

«Второй сезон «Локи» — один из лучших телевизионных проектов Marvel на сегодняшний день! Придерживаясь высокой планки качества первого сезона, авторы сделали трогательное, эмоционально насыщенное и захватывающее дух шоу с отлично прописанным сюжетом. Сериал добавляет в киновселенную новые слои благодаря классным персонажам и уникальному сеттингу».

Второй сезон «Локи» будет проходить на Disney+ с 5 октября по 9 ноября.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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