Александр Головин получает миссию от следователей в трейлере фильма «В потоке трех стихий»

Базирующаяся в Красноярске кинокомпания «Мечта» представила трейлер спортивного фильма с детективной интригой «В потоке трех стихий». В производстве фильма приняла участие Российская Федерация прыжков в воду.

Главный герой — профессиональный прыгун в воду Влад Фокин (Александр Головин), на счету которого участие в Олимпийских играх. Однако ныне его карьера пребывает в застое, поскольку парня захватила апатия. Вывести Влада из этого состояния не удается даже его отцу, который также является его тренером. Ситуация меняется, когда с Владом связываются следователи, ведущие крупное дело. Правоохранители предлагают ему принять участие в турнире по клифф-дайвингу, работая под прикрытием. Задача спортсмена состоит в том, чтобы выследить искусных грабителей, которые в своих преступных делах используют навыки дайвинга.

Съемки картины уже подошли к концу, ведется работа над монтажом. Режиссером и сценаристкой выступает Ирина Гобозашвили. Вместе с Головиным («Кадетство», «Сволочи») в фильме сыграли титулованный прыгун в воду Роман Измайлов, чемпион мира по клифф-дайвингу Артем Сильченко, а также Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Екатерина Данилова, Валентина Светлова и Андрей Свиридов.

В прокат «В потоке трех стихий» выйдет в феврале 2024 года. Точная дата пока не анонсирована.