В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил расширенный трейлер напряженного детективного сериала «Банда ЗИГ ЗАГ», повествующего о поимке безжалостных бандитов, которые промышляли в блокадном Ленинграде. Ведущие роли сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая.

Действие развернется зимой 1941 года в осажденном нацистами Ленинграде. Горожане пребывают в бедственном положении, поскольку запасы пищи и медикаментов почти исчерпаны. Ситуацию усугубляет объявившаяся в городе преступная группировка, которая занимается мошенничеством и кражами. Они фальсифицируют талоны на получение продовольствия, а также грабят автомобили, развозящие провизию. Название банды расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Поимкой преступников занимается сыщик Тихон Львов (Петренко). Хотя он отлично знаком с преступным миром Ленинграда, выйти на след банды ему не удается. В дальнейшем Тихон вынужден объединить усилия с несимпатичным ему агентом контрразведки Свидерским (Устюгов), который пытается изобличить местную ячейку диверсантов.

Режиссером сериала выступил Виталий Воробьев. Сценарий написали Юрий Бессонов и Артемий Королев.

Первые два эпизода «Банды ЗИГ ЗАГ» выйдут на стриминге 1 ноября. После сериал появится в эфире канала РЕН ТВ.