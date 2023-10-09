Александр Филиппенко держится за власть в трейлере фильма «Пациент номер один»

В сети появился дебютный трейлер российско-грузинской биографической драмы «Пациент номер один», повествующей о последних днях жизни генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Образ знаменитого политика воплотил Александр Филиппенко.

Действие байопика разворачивается на закате Советского союза. В фильме отображен короткий период правления Черненко, который возглавлял СССР с 1984 по 1985 год. Пожилой генсек лежит в правительственной клинике, находясь в очень плохом состоянии. Несмотря на физическую немощность, он все равно продолжает крепко держаться за власть, а помогает ему в этом многочисленная медицинская команда. Врачи и чиновники изолируют его от внешнего мира и поддерживают в нем жизнь, всячески стараясь создать для вождя иллюзию его правления. Пока его тело живет, разнообразные группы набирают свои политические очки. Важную роль в повествовании играет молодая медсестра Саша, на хрупкие плечи которой ложится груз ответственности за состояние здоровья высшего должностного лица.

В остальной актерский состав вошли Ольга Макеева, Инна Чурикова, Игорь Черневич, Владимир Стеклов, Ирина Купченко, Сергей Степин, Сергей Гилев и Мария Шалаева. Режиссером и соавтором сценария выступил Резо Гигинеишвили («Заложники», «Про любовь. Только для взрослых»). Над сценарием вместе с ним работал Александр Родионов («Море волнуется раз», «Презумпция виновности»).

Мировая премьера «Пациента номер один» состоится на Таллинском кинофестивале «Черные ночи», который будет проходить с 3 по 19 ноября. О выходе фильма в российский прокат информации пока нет.