Д’Артаньян разыскивает Констанцию в трейлере фильма «Три мушкетера: Миледи» с Евой Грин

Французская кинокомпания Pathé выпустила полноценный трейлер приключенческого экшена «Три мушкетера: Миледи», являющегося финалом дилогии по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. Как обещает подзаголовок, в новом фильме о похождениях смельчака Д’Артаньяна и его друзей большое внимание будет уделено героине Евы Грин.

Сюжет вращается вокруг похищения Констанции (Лина Кудри). Оказавшись в отчаянной ситуации, Д’Артаньян (Франсуа Сивиль) вынужден идти наперекор себе. Надеясь спасти возлюбленную, молодой гасконец объединяется с загадочной миледи Винтер (Грин). Параллельно разворачивается другая сюжетная линия — кардинал Ришелье усиливает свое влияние над французским королем, из-за чего страна рискует погрузиться в хаос. Чтобы не допустить катастрофы, мушкетерам в очередной раз приходится скрестить свои шпаги.

В остальной актерский состав вошли Венсан Кассель, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Джеймс Флинн, Пио Мармай, Камилль Рутерфорд, Марк Барбе и Эрик Руф. Режиссером обеих частей дилогии выступил Мартин Бурбулон («Эйфель», «Развод по-французски»). Сценарий написали авторы комедии «Очень плохие родители» Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Во Франции картина выйдет в прокат 13 декабря, а российский релиз «Трех мушкетеров: Миледи» намечен на 1 февраля 2024 года.