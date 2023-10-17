Писатель Джеффри Райт идет на эксперимент в трейлере фильма «Американское чтиво»

Киностудия MGM выпустила дебютный трейлер сатирического драмеди «Американское чтиво», завоевавшего в этом году главную награду 48-го международного кинофестиваля в Торонто. В картине высмеиваются разнообразные клише и возмутительные стереотипы, касающиеся темнокожего населения Америки. Ведущую роль в фильме сыграл звезда «Бэтмена» и «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт.

В центре сюжета — разочаровавшийся в людях романист Телониус Эллисон (Райт), известный под творческим псевдонимом Монк. Он является преподавателем английского языка и отличным писателем, однако его книги не пользуются спросом. Однажды главному герою надоедает, что его коллеги постоянно наживаются в своей условно репрезентативной литературе на различных стереотипах, связанных с черным населением США. На фоне лицемерия издательского мира он решает поэкспериментировать и делает собственный стереотипный роман, описывая в нем всевозможные клише. К большому удивлению Эллисона книга становится настоящей сенсацией. Неожиданный успех заставляет протагониста прикидываться выдуманной личностью. Доходит до того, что со временем он даже начинает сомневаться в собственном мировоззрении.

В основу повествования лег роман Персивала Эверетта «Уничтожение», а режиссером и автором сценария выступил дебютант Корд Джефферсон, ранее работавший над сериалами «Станция одиннадцать», «Хранители» и «В лучшем мире». В остальной актерский состав вошли Исса Рэй, Джон Ортис, Стерлинг К. Браун, Адам Броди, Скайлер Райт, Джон Алес, Майкл Сирил Крейтон, Патрик Фишлер, Кармен Кьюсак, Трэйси Эллис Росс и Кит Дэвид.

«Американское чтиво» выйдет в зарубежный кинопрокат 15 декабря.