Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за февраль 2026 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
25 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы
Начался прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку»
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике
«Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов»
Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт)
«Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб
«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории
Что смотреть в кино на этой неделе
Скорсезе годами снимал криминал, а надо было хоррор: в этом детективе монстра сыграл ДиКаприо
Мориарти после «Шерлока» лишь однажды снялся в детективе: ждали 15 лет, но актера из фильма вырезали почти целиком
Этот детектив с оценкой 8.2 прячется от зрителей с 2009-го: тот, кто нашел, не может оторваться
Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT
Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик
Ученик превзошел мучителя: Кайло Рен в новых «Звездных войнах» с первой попытки сделал то, что Дарт Вейдер не сумел за десятки лет
«Похотливый фанфик для подростков»: в «Грозовом перевале» с Робби эротики больше, чем сюжета – книгу переврали от и до
Россияне окончательно разлюбили турецкие сериалы: в топах держится лишь один турдизи – и во всем виновата «Игра в кальмара»
За 8 лет до выхода «Магической битвы» прибыло еще более крутое аниме: даже Сатору Годжо взвизгнул бы при его просмотре
24 февраля 2026
Только 6 аниме попали в топ-2025 на IMDb: «Поднятие уровня» утерло нос даже «Магической битве»
96% на RT и 5,3 млн просмотров на Netflix: аниме Devil May Cry вернется со 2-м сезоном – уже есть первые кадры
«Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря
Этому боевику Гая Ричи зрители ставят 7.2 на IMDb: а Тарантино его разгромил – «что вообще здесь происходит?»
Приквел «Игры престолов» сменил название к финалу: почему Королевств теперь девять?
От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!)
Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными
Россияне, хохоча, «валялись под столом»: западную экранизацию «Вишневого сада» не спасла даже звезда «Гарри Поттера»
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник
Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон
«Раз пять ходила в кино»: французскую версию «Мушкетеров» в СССР смотрели чаще, чем фильм Юнгвальда-Хилькевича
Даже «Сияние» рядом с этим фильмом кажется детской сказкой: Кубрик пересматривал его 10 раз — все дело в концовке
Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2
Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела
Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня»
Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось
Не зря «Уэнсдэй» собрала 252 млн просмотров за 3 месяца: 3-й сезон не за горами – уже можно посмотреть тизер
После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги
Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники»
Зачитал «Властелин колец» до дыр, но о находке Гимли в башне Сарумана узнал недавно: мог повторить судьбу Голлума
Фильмы Тарантино пересмотрел по 5 раз, а это аниме — глоток свежего воздуха: будто «Криминальное чтиво» в поезде
Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все
«Гангстерленд» стал одним из главных сериалов 2025 года, но это турдизи в России «уделало» шедевр Ричи
Этот Хитклифф на голову выше Элорди и Харди: золота за экранизацию «Грозового перевала» достоин лишь один актер
Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным
23 февраля 2026
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона
«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал?
Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны
«Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100%
Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов
2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»
Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую
3 фильма про аферы, от которых трудно оторваться - №2 вас точно удивит масштабом
Новый турецкий хит «Ты тот, кого я люблю» напомнил «Черную любовь»: зрители оставляют восторженные отзывы и не просто так
Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт
22 февраля 2026
«Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться)
Без «Доктора Кто» и «Секретных материалов»: 3 забытых Sci-Fi нулевых не стыдно пересмотреть даже четверть века спустя
Только 2 зарубежных детектива я готов пересматривать бесконечно: №1 со звездой «Шерлока», в №2 сияет Тайвин Ланнистер
Всего 5 аниме Миядзаки прошли проверку временем: на Западе выбрали главные шедевры аниматора – «Навсикая» в пролете
20 лет в аду: в новом турдизи зрителям показали «настоящую Турцию» – смотреть тяжело, но выключить еще сложнее
Даже звезда "Властелина колец" назвал этот фильм "омерзительным" – и это не какой-нибудь ужастик
Даже «Атака титанов» так не смогла: «Поднятие уровня в одиночку» в России – аниме №1, теперь официально
«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах
Томми все забыли, Артура убили: что мы узнали из первого трейлера «Острые козырьки: Бессмертный»
Забытое в России фэнтези Ридли Скотт считает одним из лучших фильмов в истории: без магии и драконов, но с рейтингом 88+
По 13+ млн зрителей на эпизод: этот сериал HBO сейчас хит – лучше смогли только «Одни из нас» и «Дом дракона»
Длится полторы минуты, а событий больше, чем за 2 сезона: со спойлерами разбираем первый тизер «Дома дракона 3»
«Это была ошибка!»: из «Рыцаря Семи Королевств» в последний момент вырезали одну из важнейших сцен книги Мартина
Рыцарь без Семи Королевств: в новом ужастике Джон Сноу и Санса разделили постель – 3 причины, почему вам фильм не понравится
6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал
Этот фильм обогнал «Добычу» и стал самым популярным на Hulu: 9 млн просмотров онлайн и $184 млн в прокате
«Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино
Не ждите 3 сезон «Соло прокачки»: свежее аниме с дурацким названием заменило «Поднятие уровня» – теперь Европа вместо Японии
8 лучших Sci-Fi-сериалов за последние 25 лет по версии Collider: про №1 и 4 услышите впервые (все остальное – хиты)
Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите
Якобы исторические, чуть-чуть фантастические: 5 корейских дорам Netflix, которые не похожи ни на один другой сериал
21 февраля 2026
Этому детективу из Италии уже 10 лет – жаль, не знала о нем раньше: не уступает скандинавским, а зрители зовут «одним из лучших»
«Рыцарь Семи Королевств» помножил на ноль главный рекорд «Во все тяжкие»: спустя 12 лет «Озимандия» пала
Геймеров ждет приятный сюрприз в кино: новый хоррор «Зараза» вобрал все лучшее из игр — от The Last of Us до Resident Evil
Нео всегда был самым странным Избранным: глупые ляпы «Матрицы» стали заметны спустя 26 лет
После «Одни из нас» хочется ещё? Вот 5 постапокалиптических сериалов с похожей атмосферой
Этот эпизод «Сверхъестественного» заставил рыдать самого Сэма Винчестера — он считает его лучшим
А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца
«У нас мало денег»: «Рыцарь Семи Королевств» стоил в разы дешевле «Игры престолов» – угадаете, почему зрители не поняли подвоха?
20 февраля 2026
Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»
«КИОН» и приложение «иду» запускают эксклюзивный гид по Москве и Санкт-Петербургу
Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста
Нашел на Netflix документалку, которая страшнее любого «Заклятья» с «Синистером»: длится 35 минут – из них проплакал треть
Спин-офф «Рика и Морти» выйдет быстрее, чем вы могли мечтать: сумасшедший дед-ученый отошел на второй план
5 турецких сериалов, после которых вы уже не скоро вернетесь к западным — станете фанатом №1
«Каждый раз рыдаю»: актер Григорий Калинин ответил на вопросы Киноафиши
Для тех, кому «Рыцарь 7 Королевств» зашел на ура: подборка из 5 фильмов и сериалов, без «Игры престолов» и «Дома дракона»
В «Игре престолов» скрыли, но Reddit нашел ответ: зачем Король Ночи напал на Вестерос
В лучшей черной комедии 2026-го неудачник устроил резню ради наследства: «Богачи здесь умирают смешно и часто»
Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино
«Она не совсем реальна»: безумная теория о «Грозовом перевале» переворачивает весь смысл фильма — это не экранизация Бронте?
Главная романтическая сенсация 2026-го скоро выходит на Netflix — сюжет будто из «Черного зеркала»
Обожаю детективы, а исторические тем более: вот сразу 3 моих фаворита – у всех оценки не ниже 7.5
Японцы назвали самое популярное аниме зимы 2026-го: из 670 тысяч его выбрало большинство – и это не «Магическая битва»
Концовку этого голландского триллера Кубрик считал самым страшным, что видел за жизнь
Когда выйдет 3 сезон «Неуязвимого»: график составлен – есть хорошая и ужасная новости
Любите закрученное кино вроде «Врага» с Джилленхолом? Этот триллер 2026 года тоже не даст расслабиться ни на минуту
«Будет конец всего»: «Симпсонов» могут продолжить без Гомера или Мэгги, но лишь одного героя мульта всерьез не убьют никогда
19 февраля 2026
Лишь один мульт Тарантино внес в топ-3 важнейших фильмов века: но продолжения смотреть зарекся
«Поднятие уровня» до сих пор держит 100/100 на RT: слабо угадать 5 других аниме с идеальным рейтингом? (сложный тест)
Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка
«В духе “Властелина колец”»: на Западе снимут Sci-Fi-«клюкву» про СССР – с Лениным на Марсе и живым Гагариным
Персонаж «Игры престолов» — будто двойник героя культового аниме из 2006-го: совпадений много, чтобы списать на случайность
«Грозовой перевал» сама создательница считала провалом: после выхода «Дьявольской книги» не написала ни строчки
Культовый триллер с Дауни-младшим Тарантино презирает настолько, что даже брезгует досматривать: «Это отвратительно»
Страшнее этого забытого хоррор-сериала со Скарсгардом – разве что «Оно»: «Подарок для фанатов "Твин Пикса" и Пеннивайза»
Бэйл каждый день «кричал как сумасшедший» — причину покажут в новом фильме «Невеста!»: даже ради Бэтмена так не напрягался
Любимчиков не пощадят: 5-й сезон «Пацанов» обещает жестокую мясорубку — актеры уже предупреждают фанатов
Перехватило дыхания от сюжетного поворота в этом коротком ужастике: 10 минут смотрел – полчаса приходил в себя
3 откровенных исторических сериала с оценками 8+: детям не покажем, но сами с удовольствием пересмотрим
В прокат выходит ASMR триллер «Ловушка для кролика» с Девом Пателем
Когда выйдет «Крик 7»: дата мировой премьеры уже есть – разбираемся с прокатом в России
Приквел «Игры престолов» про Безумного Короля на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты
Безумец из «Игры престолов» перекочевал в этот жуткий сериал: Рамси вернулся — и он сводит зрителей с ума на протяжении всех 6 серий
Мальчик отправляется к месту падения метеорита в трейлере фильма «Мой дед»
Джеки Чан выслеживает грабителей в трейлере триллера «Охота за тенью»
18 февраля 2026
6 новых русских военных фильмов, о которых вы вряд ли слышали
Оценка 10 из 10, а смотрели единицы: про этот фантастический сериал на Netflix почти никто не знает
Уилл Смит едва не испортил "Начало" Нолана (хорошо, что кастинг не случился)
10 лучших русских криминальных сериалов: круче ничего не сняли до сих пор
Улётный прошлогодний экшн про динозавров взорвал чарты: в Голливуде его пытались по-тихому похоронить
Посмотрела все фильмы, номинированные на "Оскар": вот кто должен выиграть
Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби
Забытый всеми боевик взорвал топ-10 Нетфликса: как "Миссия невыполнима" на стероидах
RU.TV признан лучшим музыкальным телеканалом страны по версии премии «Большая цифра»
Стали известны победители XVII Национальной Премии «Большая Цифра»
Что смотреть в кино на этой неделе
17 февраля 2026
«КАРО» предлагает отличные идеи для незабываемого похода в кино
Этот научно-фантастический фильм предсказал наш 2026 в точности – аж 99 лет назад!
Стивен Кинг назвал лучший фильм в жанре "фаунд-футедж" – и это не "Ведьма из Блэр"
"Кусок г...": даже Фрэнк Синатра ненавидел этот фильм всей душой
Олды, вспомните этот сериал? Научная фантастика, но со шпионами: продержался в эфире всего 1 сезон
Нашли замену "Настоящему детективу" – короче и понятней, но всё ещё цепляет с первой серии
Фанатам "Прослушки" – обязательно: забытый криминальный мини-сериал до сих пор смотрится на одном дыхании
7 лучших сериалов 21 века: у каждого всего 1 сезон
Лучше бы их вообще не сняли: 8 худших советских фильмов
Макконахи отказался от роли в Марвел ради этого фильма Стивена Кинга: получилось так плохо, что фанаты плюются до сих пор
Задолго до "Марти" Тимоти Шаламе засветился в вестерн-триллере – совсем скоро его нигде нельзя будет посмотреть
Криповей этого исторического сериала с Томом Харди ещё ничего не сняли: теперь зрители требуют 2 сезон
Нескучная классика: 7 нестандартных переосмыслений известных литературных произведений
16 февраля 2026
Было так жёстко, что Хоакину Фениксу пришлось извиняться: в России этот фильм почти никто не смотрел (всё испортил перевод названия)
Памела Андерсон 27 лет отказывалась это пересматривать – и немудрено: провальный боевик в РФ оценили на 4.8 из 10
Звезда "Аноры" 5 сезонов снималась в этом забытом комедийном сериале про мать-одиночку
Павел Прилучный и Кристина Асмус попадают в эпоху Петра I в трейлере «Холопа 3»
Смотреть тем, кто не любит детей: британцы сняли сериал по "Повелителю мух" – злодея играет Драко Малфой
Пока все обсуждают секретный эпизод "Очень странных дел", Джо Кири снялся в улётном новом ужастике с рейтингом 18+
До Пацанов Карл Урбан снялся в гениальном сай-фае – с него "слизали" Детройт: Стать человеком
Автор "Рыцаря Семи королевств" признал гигантскую ошибку в сериале – но извиняться за неё не будет
Стивен Грэм воспитывает бунтующего парня в трейлере триллера «На цепи»
Кира Найтли снялась в лучшей экранизации русской классики – но россияне этот мини-сериал проигнорировали
Бен Аффлек терпеть не мог этот sci-fi эпик – а 28 лет спустя он снова стал хитом
Смысл концовки "Грозового перевала": что изменили по сравнению с книгой-оригиналом
14 февраля 2026
Петр I бьется со шведами в трейлере исторической драмы «Рождение империи»
В повторный прокат выйдет комедийный триллер «Убойные каникулы»
13 февраля 2026
Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков
Лучшие кулинарные драмы и комедии: истории шефов на экране
Любовь преодолевает все преграды: 8 неочевидных фильмов ко Дню святого Валентина
12 февраля 2026
В прокат выйдет документальный фильм «Однажды… Мишель Легран»
BUSINESS FORCE 2026: где рождаются стратегии роста
11 февраля 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
Начались съемки сиквела «Сокровищ гномов» с Никитой Кологривым
Девушка противостоит родовому проклятию в трейлере хоррора «Астрал. Амулет зла»
CSTB.PRO.MEDIA 2026: стратегия отрасли, экосистемы и будущее онлайн-кинотеатров
10 февраля 2026
Павел Прилучный похищает волшебные конфеты в трейлере комедии «Приключения желтого чемоданчика»
Ольга Бузова презентовала в Санкт-Петербурге ромком «Равиоли Оли»
В Москве состоялся концерт знаменитой рок-группы «Земляне»
План надежный, как швейцарские часы: топ увлекательных фильмов-ограблений
6 февраля 2026
Коуч Пьер Нинэ излучает токсичную позитивность в трейлере триллера «Гуру»
Александр Зубарев налаживает отношения с Валей Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет
5 февраля 2026
Буханка хлеба устраивает крутой замес в трейлере фильма «Последний богатырь. Колобок»
На Okko стартовал сериал «Встать на ноги»
Как изменилось зрительское восприятие детектива за 40 лет
4 февраля 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
История трогательной дружбы: вышел трейлер фильма «Мой друг»
Radio Monte Carlo презентовало новый роман Елены Шауры
3 февраля 2026
Логика пропала вместе с Лехой: бешеные рейтинги не спасли «Ландыши» от 6 глупых ляпов
«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»
Вестерн за $107 млн стал позором для Вашингтона: спустя 10 лет с двух ног ворвался в топы Netflix
В Санкт-Петербурге пройдет концерт «Золотого граммофона»
От звездного ребенка до короля поп-музыки: появился новый трейлер байопика «Майкл»
Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант возвращаются: вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»
Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года
2 февраля 2026
Главными триумфаторами премии «Золотой орел — 2026» стали «Август» и «Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшим фильмом кинофестиваля «Сандэнс» была признана «Жозефина»
1 февраля 2026
Главные премьеры февраля: что смотреть на стримингах
Главные премьеры февраля: что смотреть в кинотеатрах
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить