Даже «Атака титанов» так не смогла: «Поднятие уровня в одиночку» в России – аниме №1, теперь официально

Подростки голосуют кликами и поисковыми запросами – и результаты порою звучат как минимум удивительно. Mediascope опубликовал исследование отечественных онлайн-кинотеатров среди аудитории 12–17 лет, и верхушка рейтинга оказалась довольно неожиданной.

А все потому, что чаще всего юные зрители ищут аниме «Поднятие уровня в одиночку» – 3,6% всех запросов. Ни «Игра престолов», ни «Игра в кальмара», ни очередные детективы про суровых следователей не приблизились к этим цифрам.

На втором месте – не менее внезапные «Интерны» с 3,3%, а дальше идут «Бедные смеются, богатые плачут» и фильм Гая Ричи «Переводчик».

Отдельный штрих – в топе нет «Атаки титанов» и «Магической битвы», которые еще недавно казались безоговорочными фаворитами школьников. Сейчас безусловный лидер – история Сон Джин-у и его прокачки из «слабейшего охотника» в фигуру куда более серьезного масштаба.

Судя по доле запросов, ничего популярнее «Соло прокачки» среди российской молодежи на данный момент просто нет. Впрочем, не удивимся, если у аудитории постарше показатели будут совсем иными.

Интересно и то, что подростки активно пересматривают «Интернов». Сериал завершился больше десяти лет назад, однако доктор Быков и компания продолжают стабильно попадать в поисковую строку.

Ностальгия у поколения, большая часть которого еще и не родилось на момент выхода первой серии первого сезона, работает безотказно – и конкурирует с самыми свежими аниме-хитами.

