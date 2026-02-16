До Пацанов Карл Урбан снялся в гениальном сай-фае – с него "слизали" Детройт: Стать человеком

В 2018 году вышла игра «Детройт: Стать человеком» — история об андроидах, обретающих сознание и эмоции.

Один из главных героев — андроид-напарник полицейского детектива. Игру хвалили за оригинальность концепции, но мало кто помнит, что за пять лет до неё на телевидении уже было нечто поразительно похожее.

Сериал «Почти человек» стартовал на Fox в 2013 году. Действие разворачивается в 2048-м.

Карл Урбан играет детектива Джона Кеннекса — ворчливого копа старой закалки, который ненавидит андроидов. Его предыдущий напарник-робот бросил его умирать, рассчитав, что шансы на выживание слишком низкие. Кеннекс выжил, но потерял ногу и теперь ходит с механическим протезом.

Ему назначают нового напарника — андроида Дориана (Майкл Или). Модель DRN-0167 давно сняли с производства: эта серия оказалась слишком человечной и не справлялась с собственными эмоциями. У Дориана есть сознание, воля, чувства — и ему приходится работать с человеком, который терпеть не может машины.

Параллели с «Детройтом» очевидны: андроиды с пробуждающимся сознанием, напарничество человека и машины, вопросы о природе человечности. Сериал курировал Джей Джей Абрамс, визуально он выглядел впечатляюще для сетевого ТВ — футуристические декорации, качественные спецэффекты. Проект даже номинировали на «Эмми» за визуальные эффекты.

Но «Почти человек» закрыли после 13 серий. Рейтинги были неплохими, критики приняли шоу тепло — 69% на Rotten Tomatoes. Проблема оказалась в бюджете: производство стоило слишком дорого, и для продления нужны были цифры уровня «C.S.I.: Место преступления». Их не было.