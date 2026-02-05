Буханка хлеба устраивает крутой замес в трейлере фильма «Последний богатырь. Колобок»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил первый тизер-трейлер приключенческой сказки для всей семьи «Последний богатырь. Колобок». Это новая часть кассовой отечественной кинофраншизы «Последний богатырь». «Колобок» выйдет в прокат 13 августа.

В предстоящем фильме будет изложена история происхождения Колобка, причем в роли рассказчика выступит он сам. В трейлере кругляш отмечает, что многие подробности его жизни не нашли отражения в соответствующей сказке. Например, на самом деле Колобка испекла злая колдунья. Сбежав от нее, Колобок отправляется в насыщенное событиями путешествие с целью изменить свою судьбу. На этом пути главный герой окажется в лагере разбойников, пересечется с бравым витязем Финистом (Кирилл Зайцев) из фильма «Финист. Первый богатырь», а также столкнется с простодушным пекарем Тихоном (Дмитрий Журавлев). В ролике можно увидеть, как Колобок завладевает телом Тихона, наконец-то обретая руки и ноги.

В фильме также снялись Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Дмитрий Колчин, Дарья Блохина, Тимофей Зайцев и другие. Режиссером выступает Антон Маслов, ранее работавший над сериалом «Последний богатырь. Наследие».