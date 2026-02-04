Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости История трогательной дружбы: вышел трейлер фильма «Мой друг»

История трогательной дружбы: вышел трейлер фильма «Мой друг»

4 февраля 2026 17:21
История трогательной дружбы: вышел трейлер фильма «Мой друг»

Картина побеждала на кинофестивалях в США и Италии.

Кинопрокатная компания «Ракета Релизинг» выпустила трейлер пронзительной драмы «Мой друг». Это вдохновляющее кино о силе дружбы, которая способна творить чудеса и давать опору даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. В кинотеатрах фильм стартует 26 февраля.

По сюжету внучка находит старую тетради своего прикованного к постели деда, который является известным писателем. Девушка погружается в чтение и переносится в далекое прошлое, где встречаются два мальчика, один из которых передвигается на костылях (Елисей Чучилин). Чтобы побудить друга поверить в свое выздоровление, другой мальчик (Климентий Кривоносенко) сочиняет целительную сказку о русалке. Воплощая воображаемое в реальности, он разыгрывает встречи с мифическими существами, от которых нужно спасаться бегством.

Эта игра оборачивается не только выздоровлением, но и возникновением крепчайшей дружбы. Лишь в финале станет понятно, какая правда таилась за этой выдуманной сказкой.

В фильме также сыграли Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков, Дина Корзун, Кирилл Гребенщиков и другие. Автор сценария и режиссер — Александр Сухарев.

Фото: «Ракета Релизинг»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
