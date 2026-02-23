Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра

23 февраля 2026 12:50
Кадры из сериалов «Охотник за дезертирами», «Военный прокурор Доберман»

Настоящие «бриллианты», скрытые от российского зрителя.

Тема дорам до сих пор окружена странным стереотипом: мол, корейские сериалы – это либо слезливые романы, либо жестокие игры на выживание в духе «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье». На деле жанр давно ушел дальше и спокойно работает с формой триллера, детектива и даже масштабной военной хроники.

В подборке портала The Girl под каждой дорамой был опрос – и три проекта показали поразительно низкую узнаваемость: о них слышали около 10% зрителей, а то и меньше.

«Военный прокурор Доберман» – криминальная драма о циничном карьеристе, который приходит в армейскую прокуратуру ради выгоды, но постепенно втягивается в расследование крупной коррупции.

Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра

Здесь хватает экшена, интриг и харизматичных офицеров, а форма служит символом власти и давления системы.

«Охотник за дезертирами» смотрит на армию куда жестче. История солдата, попавшего в специальный отряд по поимке беглецов, постепенно раскрывает болезненные стороны военной машины.

Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра

Без романтизации, с тяжелой атмосферой и сильной драматургией.

«Козырные войска» переносят зрителя в Китай 80–90-х годов и показывают трансформацию армии на фоне реальных исторических событий.

Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра

Это хроника взросления солдат и страны, с масштабом, батальными сценами и десятилетиями перемен.

Фото: Кадры из сериалов «Козырные войска», «Охотник за дезертирами», «Военный прокурор Доберман»
Алексей Плеткин
