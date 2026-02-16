Оповещения от Киноафиши
Было так жёстко, что Хоакину Фениксу пришлось извиняться: в России этот фильм почти никто не смотрел (всё испортил перевод названия)

16 февраля 2026 16:41
Хоакин Феникс за 25 лет в кино заработал репутацию актёра, который погружается в роли до пугающей степени.

Но есть в его фильмографии картина, на съёмках которой ему было настолько плохо, что он не мог нормально работать.

Речь о драме Джеймса Грея 2014 года с Марион Котийяр. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1920-х: молодая девушка из Польши приезжает на Эллис-Айленд, спасаясь от войны в Европе. Герой Феникса предлагает ей помощь и жильё, а затем заставляет заниматься проституцией.

По словам Грея, Феникс на площадке был в ужасном состоянии.

«Он был великолепен — возможно, лучше, чем когда-либо. Но ему было очень плохо. После каждой сцены он подходил к Марион и говорил: "Прости, прости меня"», — рассказал режиссёр в интервью Salon.

После одной сцены актёр несколько часов не мог выйти из гримёрки.

«Он повторял Марион: "Прости, это не я, это не я". Роль ставила его в такое положение, что ему было крайне некомфортно».

Критики фильм приняли хорошо, он получил несколько профессиональных наград. Но в прокате картина провалилась — отчасти из-за конфликта Грея с Харви Вайнштейном, который тогда ещё не был разоблачён. В России ленту выпустили под названием «Роковая страсть» — оно никак не отражает содержание и явно не помогло привлечь зрителей. На «Кинопоиске» у фильма скромные 6,1 балла из 10.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
