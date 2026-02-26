«Я не устал, но…»: Мартин 15 лет не дописывает «Ветра зимы» лишь по одной причине – новые книги и сериалы ни при чем

Пятнадцать лет. Именно столько фанаты «Песни Льда и Пламени» ждут шестую книгу. За это время можно было вырастить ребенка, построить дом, выучить несколько языков и даже снять собственный сериал. Джордж Мартин за это же время написал около 1100 страниц «Ветров зимы» – и застрял. Причина, по которой он не может двинуться дальше, до смешного проста.

В интервью THR Мартин признался: иногда он просто открывает написанное и думает «О, черт, это не очень хорошо». И вместо того чтобы двигаться дальше, садится переписывать уже готовое.

Каждый, кто хоть раз пытался сделать что-то важное, знает этого внутреннего перфекциониста, который нашептывает: «Сначала сделай идеально, потом продолжай». Только у Мартина этот голос звучит громче, чем у обычных людей.

Иногда он переключается между персонажами: не идет глава Тириона – пробует Джона Сноу. И это не помогает. Вдохновение приходит урывками, а дисциплина буксует.

Логично, что у автора есть оправдания, главное из которых прозвучит до боли знакомо каждому:

«Я не устал от этого мира, но иногда у меня просто нет настроения».

Иронично, но Мартин с удовольствием работает над идеями для новелл о Дунке и Эгге, расширяет «Пламя и кровь», придумывает новые истории. Творить он не устал. Устал он именно от «Ветров зимы». От той самой книги, которую от него требуют сильнее всего.

Пятнадцать лет ожидания – и ответ наконец получен. Он просто не в настроении. И кто из нас его не поймет?

