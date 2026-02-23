Оповещения от Киноафиши
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100%

Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100%

23 февраля 2026 13:21
«Молчаливый друг»

Картина Ильдико Эньеди изысканная, тонкая, практически эксклюзивная.

Фильм «Молчаливый друг» уже вышел в российский прокат и доступен онлайн. На первый взгляд — спокойная европейская драма, но по ходу просмотра становится ясно, почему зрители поставили ему 7,9 на КП.

Три истории, которые складываются в одну

Действие разворачивается в Марбургском университете в 1908, 1972 и 2020 годах. Грета пробивается в мужскую академическую среду, наивный Ханнес впервые сталкивается с чувствами, а профессор Тони во время пандемии решается на необычные эксперименты с растениями. Все линии сходятся вокруг старого дерева гинкго во дворе.

Режиссер Ильдико Эньеди искусно переплетает эти истории в одну завораживающую картину.

Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100%

За что зрители ставят 7,9

Визуально картина очень хороша: университетские дворы, кабинеты и сад сняты так, что отдельные кадры хочется поставить на паузу и рассматривать, как произведение искусства. Но, как вы понимаете, это нужно далеко не всем зрителям.

Да, «Молчаливый друг» — не из тех фильмов, которые заходят всем подряд. Но у него очень точное попадание в свою аудиторию, и это хорошо видно по отзывам. Зрители хвалят картину за атмосферу и идею. В комментариях пишут: «Кино медленное, но гипнотизирует», «Сначала думал выключить, а потом втянулся».

Многим зашла сама конструкция с тремя эпохами. Отмечают, что линии «не висят отдельно», а постепенно сходятся вокруг дерева гинкго.

«Люблю фильмы, где всё складывается в конце — здесь именно так», — отмечает один из зрителей.

Отдельно хвалят актёров. Про Луну Ведлер зрители пишут, что она «играет очень естественно», а появление Тони Люна Чу-Вая называют «мощным». При этом часть аудитории предупреждает: это кино на настроение. «Если ждёте экшена — будет скучно», — такие комментарии встречаются регулярно.

Пожалуй, именно в этом секрет его 7,9: массовым развлечением фильм не стал, но свою зрительскую нишу зацепил отлично — поэтому и оценки у него устойчиво высокие.

Фото: Кадр из фильма «Молчаливый друг» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
