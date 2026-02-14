Петр I бьется со шведами в трейлере исторической драмы «Рождение империи»

Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Ленинградской и Тульской областях.

Дистрибьютор «Централ Партнершип» представил тизер-трейлер эпичной исторической картины «Рождение империи», которая выйдет в прокат 29 октября. Производством занимаются студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканал «Россия» при содействии Фонда Кино.

Вернувшись в родные края после Великого посольства, Петр I вступает в длительный военный конфликт со Швецией, пытаясь обеспечить своей державе выход к морю. Однако на пути к достижению этой цели государю предстоит пережить массу испытаний, включая предательство и обман. Лишь преодолев эти препятствия, Петр обеспечит России статус великой Империи.

В основном актерском составе задействованы Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также в фильме снялись Виктор Добронравов, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие. Режиссером выступает Андрей Кравчук. Автор сценария — Андрей Золотарев.

По словам Леонида Верещагина, который входит в команду продюсеров вместе с Антоном Златопольским и Никитой Михалковым, этот проект не является байопиком, поскольку акцент сделан на Полтавской битве и предшествующих ей событиях.