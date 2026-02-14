Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Петр I бьется со шведами в трейлере исторической драмы «Рождение империи»

Петр I бьется со шведами в трейлере исторической драмы «Рождение империи»

14 февраля 2026 21:17
Петр I бьется со шведами в трейлере исторической драмы «Рождение империи»

Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Ленинградской и Тульской областях.

Дистрибьютор «Централ Партнершип» представил тизер-трейлер эпичной исторической картины «Рождение империи», которая выйдет в прокат 29 октября. Производством занимаются студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканал «Россия» при содействии Фонда Кино.

Вернувшись в родные края после Великого посольства, Петр I вступает в длительный военный конфликт со Швецией, пытаясь обеспечить своей державе выход к морю. Однако на пути к достижению этой цели государю предстоит пережить массу испытаний, включая предательство и обман. Лишь преодолев эти препятствия, Петр обеспечит России статус великой Империи.

В основном актерском составе задействованы Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). Также в фильме снялись Виктор Добронравов, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие. Режиссером выступает Андрей Кравчук. Автор сценария — Андрей Золотарев.

По словам Леонида Верещагина, который входит в команду продюсеров вместе с Антоном Златопольским и Никитой Михалковым, этот проект не является байопиком, поскольку акцент сделан на Полтавской битве и предшествующих ей событиях.

Фото: «Централ Партнершип»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Читать дальше 23 февраля 2026
«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах «В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах Читать дальше 22 февраля 2026
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Читать дальше 23 февраля 2026
«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы «Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы Читать дальше 23 февраля 2026
«Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? «Укол адреналина в самое сердце»: «Клинику» не зря воскресили 15 лет спустя – вы ведь тоже боялись, что будет провал? Читать дальше 23 февраля 2026
Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Сол Гудман существует на самом деле? Самые грязные клише об адвокатах из кино оказались реальны Читать дальше 23 февраля 2026
«Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка «Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка Читать дальше 23 февраля 2026
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Читать дальше 23 февраля 2026
Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Читать дальше 23 февраля 2026
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше