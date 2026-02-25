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Киноафиша Новости «Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории

«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории

25 февраля 2026 10:50 Проверено редакцией
«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории

Казалось бы, с цифрами не поспоришь, но есть нюанс.

Интернет снова решил расставить кино по местам – и получилось, мягко говоря, странно. В ультимативном топ-100, собранном на основе IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic и Letterboxd, не оказалось ни «Интерстеллара», ни «Матрицы», ни даже «Форреста Гампа». В комментариях – пожар.

«Интересно, как фильмы из топ-20 IMDb вроде “Интерстеллара”, “Начала”, “Матрицы”, “Бойцовского клуба” и “Форреста Гампа” настолько ниже оцениваются на других сайтах, что вообще не попали в список», – удивляются пользователи.

Зато «Топ Ган: Мэверик» спокойно влетел в список. И «Социальная сеть» уютно устроилась на 79-й строчке, причем шедевру Финчера особенно досталось.

«Хороший фильм. Но хороший фильм – это далеко не топ-100 в истории», – пишут в треде.

«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории

Кто-то называет список «мусором», указывая, что в нем нет «Гражданина Кейна», зато есть «Свободный подъем в одиночку» и россыпь мультфильмов Pixar.

«Это не проходит проверку на здравый смысл», – резюмируют в ветке, задавая главный вопрос вечера: «Как, черт возьми, “Топ Ган: Мэверик” вообще оказался в этом списке?»

Ответов много – от «эффект новизны» до «сейчас просто мало хороших фильмов». Но ощущение одно: чем больше данных, тем менее внятный результат. Интернет посчитал – киноманы не согласились.

Ранее мы писали: Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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