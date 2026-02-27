Призрачное лицо бьет ножом: все части «Крика» — от худшей к лучшей

На волне успеха ребута 2022 года, реанимировавшего забытую франшизу, Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт взялись за сиквел. Шестой по счету «Крик» вышел спустя всего год и в художественном плане оказался, пожалуй, самым неубедительным из всех.

Причина — в спешке создателей. Как известно, каждая часть саги исследует ту или иную тенденцию в хоррорах. Так, пятый фильм катком прошелся по легаси-сиквелам и постхоррорам, наводнившим экраны на рубеже 2010–2020-х. Однако к 2023 году жанр попросту не успел «настояться», из-за чего шестая часть казалась вымученной и созданной с целью наживы. Масла в огонь подливал тот факт, что Нив Кемпбелл впервые отказалась участвовать в съемках из-за низкого гонорара.

Из плюсов можно выделить лишь очередной эффектный оппенинг, коими франшиза всегда славилась.

Невзирая на смешанные отзывы, шестой «Крик» вновь стал хитом проката, так что голливудский конвейер продолжил доить деньги из франшизы. Однако фильм сходу погрузился в производственный ад.

Сначала из-за занятости на съемках «Эбигейл» ушли Беттинелли и Джиллетт, работавшие над двумя предыдущими картинами. Им быстро нашли замену в лице Кристофера Лэндона — создателя успешных мета-слэшеров «Счастливого дня смерти» и «Дичь». Съемки должны были стартовать в 2023 году, но были отложены из-за забастовок в Голливуде.

Затем из седьмого «Крика» выбыла Мелисса Баррера — звезда двух прошлых частей, уволенная из-за ее высказываний о войне в Газе. Следом с тонущего корабля сбежала Джена Ортега, потому что «без Мелиссы проект развалился». По той же причине режиссерский пост покинул и Лэндон, не видевший фильм без Барреры.

Казалось, зрители уже никогда не увидят многострадальное продолжение, но студия нашла решение, устроившее плюс-минус всех. Режиссерское кресло досталось Кевину Уильямсону — сценаристу самого первого «Крика», тогда как к роли Сидни Прескотт после перерыва вернулась Нив Кемпбелл.

К сожалению, фильму это не сильно помогло. «Крик 7» получился таким же вторичным и необязательным, как и его предшественник. Впрочем, это вряд ли помешает созданию восьмой части, разработка которой уже идет полным ходом.

Триквел «Крика» часто называют самым неудачным в каноничной квадрологии. От работы над картиной отказался Кевин Уильямсон, крестный отец киносериала. Вакантное место сценариста занял новичок Эрен Крюгер, а затем к работе подключили Лаэту Калогридис. Чехарда разрушила хрупкий баланс между страшным и смешным: акцент сместился в сторону фарсовой комедии, где даже убийства напоминали гэги.

Кроме того, Нив Кэмпбелл была доступна для съемок лишь три недели. Поэтому большую часть хронометража преступления расследуют Дьюи и Гейл, а Сидни отходит на второй план.

Но были у третьей части и плюсы. Действие покинуло пресловутый Вудсборо и переместилось на съемочную площадку «Удара ножом» (фильма внутри фильма), что открыло простор для едкой сатиры на Голливуд. Кроме прочего, затрагивается тема харассмента, что иронично, ведь все оригинальные «Крики» сняты на деньги Вайнштейнов.

«Крик 3» — отличная комедия, но плохой фильм ужасов. Как отмечал в интервью Дэвид Аркетт: «Триквел стал тем, что когда-то высмеивала первая часть — самопародией». Примечательно, что в том же году Dimension Films выпустила «Очень страшное кино», собравшее в прокате больше любого из «Криков».

Первые три «Крика» не только вернули моду на слэшеры, но и вдохновили целое поколение хоррормейкеров. Однако в 2000-х субжанр настиг очередной кризис. Многие полагали, что история Сидни Прескотт навсегда остался артефактом 1990-х, но спустя десять лет Уэс Крэйвен и Кевин Уильямсон неожиданно объединились для создания четвертого «Крика».

Вопреки скептицизму фанатов, цифра четыре в названии — не приговор, но повод для нового уровня самоиронии: «Все это постмодернистское дерьмо про самосознание устарело еще в 1996-м» — говорит одна из героинь и тут же получает ножом в живот.

Перед нами все та же синефильская игра с киванием и подмигиванием всем и каждому, дополненная современными гаджетами. Из приятных бонусов — целая россыпь восходящих звезд: от Рори Калкина и Хайден Панеттьери до Эммы Робертс, вскоре после «Крика» ставшей новой «королевой крика».

Несмотря на все достоинства, четвертый «Крик» не вызвал ажиотажа. В 2012 году Кевин Уильямсон заявил, что не станет писать еще один сценарий, а спустя еще три года умер Уэс Крэйвен. За 10 лет американский хоррор радикально изменился, а любые попытки перезагрузить другие классические слэшеры потерпели крах.

Но поклонники верили, что однажды «Крик» вернется. Франшиза подала признаки жизни в 2020-х, когда ее доверили молодым режиссерам Мэттью Беттинелли и Тайлеру Джиллетту. Авторы нашумевшей комедии ужасов «Я иду искать» смогли адаптировать старый сюжет под нынешние реалии, сохранив ее дух. На выходе — редкий пример ребута, за который не стыдно.

Сиквелу сверхуспешного хоррора, само собой, непросто тягаться с оригиналом. В этом авторы «Крика 2» сознаются через любимчика зрителей Рэнди: «Все продолжения — отстой», — категорично заявляет гик. — «Они погубили фильмы ужасов как жанр». И пусть Крэйвену с Уильямсоном действительно не удалось прыгнуть выше головы, они сделали главное — удержали высокую планку.

Производство второй ленты началось прежде, чем предыдущая сошла с экранов. Грандиозный коммерческий успех «Крика» развязал создателям руки: если раньше звезд приходилось затаскивать в хоррор силой, то теперь они сами выстраивались в очередь. К основному касту примкнули Сара Мишель Геллар, Джада Пинкетт Смит, Хизер Грэм и Люк Уилсон, а Лив Шрайбер получил полноценную роль.

По канонам сиквела, крови и трупов стало вдвое больше, а к высмеиванию клише добавились разговоры об участи темнокожих персонажей в хоррорах и влиянии экранного насилия на реальную жизнь. В итоге вышел один из лучших сиквелов мирового кинематографа, пришедшийся по душе не только фанатам, но и критикам.

Первый «Крик» произвел настоящий фурор, разделив историю хоррора на до и после. Тинейджеры из идиллического Вудсборо разбирались во всех тонкостях жанра, но все равно гибли от рук маньяка в маске, оказавшегося не менее эрудированным.

Сценарий Кевина Уильямсона — любовное письмо ужастикам 70–80-х, на которых он рос. Новаторская задумка молодого автора приглянулась студии Dimension Films, специализировавшейся на хоррорах, а на роль постановщика рассматривались кандидатуры Джорджа А. Ромеро, Роберта Родригеса и Сэма Рэйми. Но Уильямсон отверг их всех, так как претенденты видели в его сценарии исключительно черную комедию. Его выбор пал на мастера ужасов Уэса Крэйвена, подарившего миру Фредди Крюгера.

Многочисленные цитаты и аллюзии на киноклассику, рассчитанные на насмотренную публику, выгодно отличали «Крик» от прочих молодежных слэшеров. К этому добавились тонкий юмор, непредсказуемый сюжет и кровавые убийства, выдержанные в стиле «Хэллоуина» и «Кошмара на улице Вязов». По сей день «Крик» остается свежим, смешным и пугающим, как и 30 лет назад.