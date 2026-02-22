Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Лучший мини-сериал в истории сняли… в Польше? Именно так считал сам Кубрик: 10 серий, но больше одной за раз не посмотрите

22 февраля 2026 07:34
Кадр из сериала «Декалог»

Зрелище очень умное, но при этом почти не грузит.

«Я всегда неохотно выделяю что-то в работе крупного режиссёра – это упрощает и обедняет», – писал Стэнли Кубрик в 1991 году. Но однажды все-таки делал исключение: он назвал гениальным польский сериал «Декалог», для которого согласился написать предисловие. Единственное в своей жизни.

Десять серий, снятых Кшиштофом Кеслёвским на рубеже 80-х и 90-х, – экранизация десяти заповедей, хотя сам автор прямо об этом не говорит.

Тут у нас Варшава, огромный жилой массив, где в соседних квартирах живут люди, чьи истории переплетаются ровно настолько, чтобы зритель чувствовал себя соседом. Каждая серия – отдельная притча.

О жизни и смерти, о любви и предательстве, о том, как трудно быть честным, когда никто не смотрит.

Со слов Кубрика, Кеслёвский и его соавтор Кшиштоф Песевич обладают редчайшим даром – они не объясняют зрителю, что ему думать. Они показывают ситуацию, а выводы ты делаешь сам.

«Их идеи никогда не видишь в лоб, но потом понимаешь, как глубоко они проникли в сердце», – писал режиссёр.

Российские зрители, добравшиеся до «Декалога» спустя годы, вторят великому режиссеру:

«Более одной новеллы в сутки я смотреть не могла, поскольку каждая наполняет таким количеством эмоций и мыслей, что на их осознание нужно время».

Словом, для фонового просмотра этот мини-сериал не подойдет точно. И если Кубрик, перфекционист до мозга костей, назвал что-то гениальным – стоит хотя бы попробовать.

Фото: Кадр из сериала «Декалог»
Алексей Плеткин
