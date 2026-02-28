В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

Для тех, кто не может определиться – идти на сеанс или глянуть серии дома.

Я фанат аниме, а у нас в кино такой контент показывают не так часто, как хотелось бы. Поэтому когда я увидела, что с 26 февраля в прокат выходит «Человек-бензопила. Фильм», даже сомнений не возникло – запланировала поход сразу же. И вот в пятницу после работы наконец-то сходила и теперь рассказываю, что там к чему.

Сразу к делу: этот фильм – рекап первого сезона, даже первой его половины. Если вы ждали экранизацию арки про Резе – нет, это в другом фильме. Тут же нам просто заново показывают историю с самого начала: как Дэндзи жил с долгами, как его нашла Макима и как он влился в ряды охотников на демонов.

Получилась очень плотная и бодрая компиляция на два часа. Заканчивается всё ровно на том моменте, когда Дэндзи и его коллеги наконец выбрались из отеля после той самой трехдневной мясорубки с демонами.

Теперь о главном – про обещанные эксклюзивные сцены. В описании сказано, что фильм включает эпизоды, не показанные ранее. Но по сюжету ничего нового не будет – под «эксклюзивом» подразумеваются четыре мини-зарисовки, которые идут уже после титров.

Стоит ли идти в кино ради них? Смотрите: они есть в сети уже давно и длятся буквально пару минут. Так что тут каждый решает сам для себя.

Так что отвечаю на главный вопрос: отличается ли фильм от первого сезона? Нет. Есть ли сцены после титров? Да.

Я в любом случае ни капли не пожалела, что сходила. Лишний раз поняла, насколько крут тайтл, и открыла его для себя с какой-то новой стороны, хотя пересматривала уже не раз. На большом экране это заходит совсем по-другому.

