Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

28 февраля 2026 09:49
В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

Для тех, кто не может определиться – идти на сеанс или глянуть серии дома.

Я фанат аниме, а у нас в кино такой контент показывают не так часто, как хотелось бы. Поэтому когда я увидела, что с 26 февраля в прокат выходит «Человек-бензопила. Фильм», даже сомнений не возникло – запланировала поход сразу же. И вот в пятницу после работы наконец-то сходила и теперь рассказываю, что там к чему.

Сразу к делу: этот фильм – рекап первого сезона, даже первой его половины. Если вы ждали экранизацию арки про Резе – нет, это в другом фильме. Тут же нам просто заново показывают историю с самого начала: как Дэндзи жил с долгами, как его нашла Макима и как он влился в ряды охотников на демонов.

Получилась очень плотная и бодрая компиляция на два часа. Заканчивается всё ровно на том моменте, когда Дэндзи и его коллеги наконец выбрались из отеля после той самой трехдневной мясорубки с демонами.

В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

Теперь о главном – про обещанные эксклюзивные сцены. В описании сказано, что фильм включает эпизоды, не показанные ранее. Но по сюжету ничего нового не будет – под «эксклюзивом» подразумеваются четыре мини-зарисовки, которые идут уже после титров.

Стоит ли идти в кино ради них? Смотрите: они есть в сети уже давно и длятся буквально пару минут. Так что тут каждый решает сам для себя.

Так что отвечаю на главный вопрос: отличается ли фильм от первого сезона? Нет. Есть ли сцены после титров? Да.

Я в любом случае ни капли не пожалела, что сходила. Лишний раз поняла, насколько крут тайтл, и открыла его для себя с какой-то новой стороны, хотя пересматривала уже не раз. На большом экране это заходит совсем по-другому.

Ранее мы писали: Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите

Фото: Кадр из аниме «Человек-бензопила. Фильм» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» Читать дальше 5 марта 2026
Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Читать дальше 4 марта 2026
Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Как цензура такое пропустила? Этим 5 аниме зря не дали рейтинг 18+ – в итоге в России их смотрят даже дети Читать дальше 4 марта 2026
«Игру в кальмара» и «Пилу» помножили на 100 – получили это новое аниме: россиянам зашло сильней «Магической битвы» «Игру в кальмара» и «Пилу» помножили на 100 – получили это новое аниме: россиянам зашло сильней «Магической битвы» Читать дальше 4 марта 2026
Лучшая замена «Поднятию уровня» ждет своего зрителя уже 16 лет: «Соло прокачка» на ее фоне – скука для детишек Лучшая замена «Поднятию уровня» ждет своего зрителя уже 16 лет: «Соло прокачка» на ее фоне – скука для детишек Читать дальше 4 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном Читать дальше 1 марта 2026
Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Читать дальше 5 марта 2026
Нео в «Матрице» никогда не был Избранным на самом деле: Вачовски намекали с самого начала – но не все поняли Нео в «Матрице» никогда не был Избранным на самом деле: Вачовски намекали с самого начала – но не все поняли Читать дальше 5 марта 2026
Бонни и Клайд, зомби и «повесточка»: кому точно не понравится «Невеста» с безобразным Кристианом Бэйлом Бонни и Клайд, зомби и «повесточка»: кому точно не понравится «Невеста» с безобразным Кристианом Бэйлом Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше