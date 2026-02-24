Только 6 аниме попали в топ-2025 на IMDb: «Поднятие уровня» утерло нос даже «Магической битве»

Спорить о том, какое аниме круче, можно бесконечно. Но рейтинги говорят сами за себя, так что если вам интересно узнать, какие аниме в 2025-м получили самые высокие оценки за отдельные серии, то такой топ уже есть.

Портал Otaku Insider проанализировал рейтинги IMDb и представил 20 серий с наиболее высокими оценками – от 9.6 до 9.8. И, пожалуй, мало кто удивится, узнав, что «Ван-Пис» отжал себе половину всей двадцатки – десять серий с баллами в этом диапазоне принадлежат лишь ему.

Бронза досталась «Моей геройской академии» с ее 8-м сезоном – тут выделились сразу 5 эпизодов. А еще в топе отметилось «Поднятие уровня в одиночку», правда, скромненько – лишь с одной серией.

Тем не менее, это крутое достижение, ведь таким не может похвастаться, к примеру, «Магическая битва», которая сейчас хайпует как может. Но тут все логично: в 2025-м у нее просто не выходило новых серий, так что в 2026-м ситуация, может, и изменится.

А теперь наша небольшая аналитика. Мы посчитали, кто сколько серий затащил в топ и свели все в таблицу – получилось 6 аниме-рекордсменов, заполучивших серии с самыми высокими рейтингами:

Название Количество серий в топе Номера эпизодов Ван-Пис 10 1127, 1128, 1129, 1130, 1136, 1137, 1144, 1151, 1152, 1153 Моя геройская академия 5 2, 3, 4, 7, 8 Быть героем X 2 20, 24 Поднятие уровня в одиночку 1 12 Первородный грех Такопи 1 5 Повелитель тайн 1 13

