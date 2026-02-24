Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники»

Оповещения от Киноафиши
24 февраля 2026 10:23
25 февраля состоится премьера перезапуска «Клиники» — одного из важнейших комедийных проектов нулевых. Рассказываем, стоит ли возлагать надежды на продолжение.

Успех и провал оригинальной «Клиники»

Первый сезон вышел в 2001 году и положил начало истории Джона Дориана — наивного интерна, которому предстоит пройти путь взросления и стать полноценным врачом клиники «Святое сердце». Вместе со своим лучшим другом и однокурсником Крисом Тёрком он продолжал вести себя инфантильно, но постепенно сталкивался с реальностью профессии: смертью пациентов, профессиональными ошибками, сложными отношениями с коллегами и несовершенством медицинской системы.

Проект быстро стал большим хитом. В России его популярности особенно поспособствовала культовая озвучка MTV. Формально «Клиника» оставалась ситкомом, но заметно выходила за пределы жанра: здесь не было закадрового смеха, а юмор часто принимал неожиданные формы — от полноценного эпизода-мюзикла до абсурдных фантазий главного героя. Сериал откликался на множество важных тем и мог заставить плакать от смеха, а уже через несколько минут — от боли.

Изначально планировалось, что сериал завершится восьмым сезоном, но телеканал ABC настоял на продолжении. История о новой группе интернов вызвала волну разочарованной критики. Если бы этот сезон вышел как самостоятельный спин-офф, «Клиника» бы осталась на лучшем счету у зрителей.

Кто взялся за продолжение и какие актеры возвращаются?

За продолжение отвечает создатель «Клиники» Билл Лоуренс, который сейчас работает над «Тедом Лассо». Зак Брафф вернется к роли Джей Ди и также выступит исполнительным продюсером и режиссером первого эпизода. Он гарантирует сохранение оригинальной атмосферы и привнесение свежего взгляда:

«В сценарной комнате очень молодые сценаристы вместе с некоторыми блестящими авторами оригинальной “Клиники”. Думаю, именно это сочетание поможет нам найти правильный подход».

На экране мы вновь увидим Дональда Фэйсона (Тёрк), Сару Чок (Эллиот Рид). Джуди Рейес (Карла) и Джона К. Макгинли (доктор Кокс). А вот Уборщик (Нил Флинн) и Боб Келсо (Кен Дженкинс) скорее всего не появятся в перезапуске. На этапе съемок Зак Брафф говорил, что если сериал будет хорошо принят, их постараются привлечь во втором сезоне.

Сюжет перезапуска

Теперь Джей Ди работает частным врачом-консультантом и выезжает к пациентам на дом. В «Святое сердце» он возвращается, чтобы помочь одному из них. Там его встречает доктор Кокс и убеждает снова работать в больнице. По традиции жанра, в пилотном эпизоде в свой первый рабочий день появятся интерны. Именно так начинался и девятый сезон, но теперь Джей Ди обещают сохранить главным героем и рассказать историю уже не с позиции новичков, а с точки зрения их наставников.

Тёрк стал главным хирургом «Святого сердца». Он по-прежнему женат на медсестре Карле, вместе с которой воспитывает четверых детей. Эллиот Рид, возлюбленная Джей Ди, теперь занимает должность старшего врача.

Первые реакции

За неделю до премьеры зарубежным критикам отправили первые четыре эпизода шоу. Всего в сезоне ожидается девять эпизодов.

Критики отмечают, что сериал сохранил самое главное — химию между главными героями и сочетание их забавных выходок с более мрачной медицинской драмой. Уже с первых минут «Клиника» напоминает, как весело Джей Ди и Тёрку вместе и как интересно за этим наблюдать. Их шутки все так же остроумны, но учитывают прошедшие годы и изменившийся взгляд героев на жизнь.

Подбор новых персонажей также хвалят, хотя отмечают, что пока их характеры остаются довольно условными и раскрыты не полностью.

Большинство рецензентов сходится на том, что новинка идет в ногу со временем, отзываясь на актуальные темы и, несмотря на недостатки, уже выглядит сильнее, чем девятый сезон.

Полина Резникова
Полина Резникова
