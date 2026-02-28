Культовый «Шерлок» уже не тот: зрители пересмотрели сериал спустя 16 лет – 3 детали сразу же возмутили

Оповещения от Киноафиши
28 февраля 2026 16:09
Разбираемся, так ли легендарен проект от BBC.

«Шерлок» от BBC вышел в 2010 году и сразу стал событием. Бенедикт Камбербэтч в роли современного Холмса, Мартин Фриман в качестве идеального Ватсона, остроумные диалоги и стильный визуал – проект просто взорвал рейтинги (9.0 на IMDb, как-никак!), и казалось, что лучше детектива просто не бывает.

Но прошло 16 лет, и зрители решили пересмотреть его свежим взглядом. И знаете что? Многие поняли, что культовый статус «Шерлока» держался не на такой уж прочной основе.

Мы выделили три главные претензии, которые бесят фанатов больше всего.

Дедукция, которая не работает

Автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино» отмечает, что в сериале мысли Шерлока эффектно выводились на экран, чтобы зритель мог проследить за ходом его гениального ума. Но при пересмотре становится очевидно: дедукция Холмса строится не на фактах, а на допущениях, которые почему-то всегда оказываются верными.

Он мог с одного взгляда восстановить всю подноготную незнакомца, и это выглядело красиво, но абсолютно неправдоподобно. В книгах Конан Дойла логика всегда была железной, а здесь – сплошная магия, замаскированная под гениальность.

Многие комментаторы, кстати, не согласны.

«Книжный Холмс так-то тоже довольно часто основывал свои выводы на допущениях, отбирая из возможных наиболее вероятные варианты и раскручивая их», – возразил один из пользователей и получил 189 поддерживающих лайков.

Шерлок вел себя как хам, а не как джентльмен

В книгах Холмс был замкнутым и странноватым, но оставался джентльменом. В версии BBC он откровенно груб, особенно с теми, кого считает ниже себя. Андерсон – главный объект для издевок, и это почему-то подается как шутки.

Создатели списывали все на «чудачество» гения, но выглядит это просто как неуважение, которое всем приходится терпеть, потому что Шерлок – незаменимый консультант Скотланд-Ярда.

Ирэн Адлер – просто девица в беде

В рассказе «Скандал в Богемии» Ирэн Адлер – единственная женщина, которая перехитрила Холмса. Она умна, хитра и выходит победительницей, за что сыщик проникается к ней глубочайшим уважением.

В «Шерлоке» из нее сделали доминантную женщину с компроматом, которая в итоге оказывается беспомощной и ждет, пока Холмс ее спасет. Образ той самой женщины свели к банальному «спаси меня, герой». И это, пожалуй, самое обидное, что случилось с персонажем, считает автор статьи.

Ранее мы писали: Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер)

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»
Ольга Назарова
