Новый турецкий хит «Ты тот, кого я люблю» напомнил «Черную любовь»: зрители оставляют восторженные отзывы и не просто так

Новый турецкий хит «Ты тот, кого я люблю» напомнил «Черную любовь»: зрители оставляют восторженные отзывы и не просто так

23 февраля 2026 07:45
Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

Турецкая премьера уже стала хитом, и она очень напоминает другой популярный сериал.

Февральская премьера сериала «Ты тот, кого я люблю» быстро завоевала сердца зрителей. Проект с Айтачем Шашмазом и Хелин Кандемир уверенно стартовал в эфире и, судя по первым впечатениям, она очень напомиает культовую «Черную любовь».

В центре сюжета — наследник богатой семьи Эркан, который добровольно уходит на военную службу в память о погибшем друге. Во время патруля он знакомится с Диджле — девушкой из бедной семьи, доведенной до отчаяния болезнью матери и жесткими запретами братьев. После трагических событий Эркан решается на фиктивный брак, чтобы спасти ее от расправы, и привозит девушку в Стамбул, где его уже ждет «правильная» невеста из своего круга.



Уже здесь зрители и увидели знакомую конструкцию. Как и в «Черной любви», история строится на столкновении двух миров — богатого и бедного. В обоих проектах чувства героев сразу оказываются под давлением семьи и социальных правил.

Есть и драматическое сходство. В сериале «Ты тот, кого я люблю» любовь постепенно превращается для героев в единственный шанс выжить и сохранить достоинство. Тот же эмоциональный вектор в свое время сделал «Черную любовь» международным хитом.

При этом новинка делает ставку на более жесткую социальную линию и контрастную картинку — от холодных горных локаций до внешне благополучного Стамбула. Старт в 6,24% в Total показывает, что формула снова сработала и зрители готовы следить за этой историей дальше.

Фото: Кадры из сериала «Ты тот, кого я люблю»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
