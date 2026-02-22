Оповещения от Киноафиши
Этот фильм обогнал «Добычу» и стал самым популярным на Hulu: 9 млн просмотров онлайн и $184 млн в прокате

22 февраля 2026 09:34
У платформы появиля новый лидер. Ну, почти новый.

В 2022 году на стриминговом сервисе Hulu громко выстрелила «Добыча» Дэна Трахтенберга, собрав армию фанатов и став самой просматриваемой на платформе. Казалось, что эту планку теперь будет сложно превзойти, но создатели франшизы решили не останавливаться.

Новый фильм вселенной «Хищника» – «Хищник: Планета смерти» официально стал новым лидером площадки. Картина собрала около 9 миллионов просмотров с момента релиза в онлайн-кинотеатре и обогнала по популярности «Добычу».

Интересно, что оба рекорда принадлежат одному режиссёру – Дэн Трахенберг снова доказал, что умеет работать с этой вселенной как никто другой. К слову, до успеха на стриминге «Планета смерти» уже отличилась в кинотеатрах.

Мировые сборы перевалили за 184 миллиона долларов, и теперь это самая кассовая лента во всей серии. Фильм рассказывает про охотника Дека, который отправляется на опасную планету Калиск, а помогает ему андроид Тия в исполнении Эль Фаннинг.

Фильм оценили на 7.4 балла на Кинопоиске, а на IMdb ему поставили 7.3 балла. А вот как о киноленте отзываются пользователи:

«Да, далеко не оригинальный, предсказуемый и затянутый сюжет. Зато какой зрелищный и внушающий драйв! И музыка!»,

«Отличное кино, бодрое, без провисов, хищник шустрый и не напоминает неуклюжих верзил из предыдущих частей, что добавило фильму динамики. Много смелых нововведений»,

«Довольно изобретательный, в меру веселый и совершенно точно не позволяющий заскучать. Со своей личной вишенкой в лице прекрасной Эль Фаннинг».

Ранее мы писали: Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
