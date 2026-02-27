Оповещения от Киноафиши
Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам в трейлере боевика «Фантом убийцы»

Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам в трейлере боевика «Фантом убийцы»

27 февраля 2026 15:52
Китайские партизан и гангстер противостоят японским оккупантам в трейлере боевика «Фантом убийцы»

Стильный исторический фильм о борьбе Китая и Японии в начале 1930-х годов.

Кинопрокатная компания Ten Letters представила локализованный трейлер китайского драматического боевика «Фантом убийцы», театральный релиз которого состоялся 26 февраля.

Действие этой истории разворачивается в 1932 году в Шанхае. По сюжету глава группы китайского сопротивления Чжан Мубай жестоко расправляется на праздничном застолье с японскими военными. После он сходится с влиятельным гангстером Цзинь Юаньбао. В дальнейшем этот дуэт решает убить японского военного стратега Курокаву, который является идейным вдохновителем вторжения Японии в Китай. Притворившись обыкновенными пассажирами, Чжан Мубай и Цзинь Юаньбао проникают на корабль, но попадают в ловушку и становятся жертвами пыток. Впереди их ждет тяжелый путь к освобождению и мести.

Режиссером выступает Чжоу Цзюцинь. Над сценарием работал Линь Хуан. В актерский состав проекта вошли Ван Мин, Рэй Лю, Го Цзиньхао, Ван Ди, Райан Ко, Элтон Тан, Син Вэньцзе и другие.

Фото: Ten Letters
Виктория Аморина
Виктория Аморина
