Киноафиша Новости Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

3 февраля 2026 13:10
Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Суровая антиутопия об аномальной зоне, экранизация повести братьев Стругацких и драма об игорном бизнесе 1990-х.

Резервация, КИОН

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Фантастический триллер, снятый по мотивам романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». В главных ролях — Денис Шведов, Екатерина Волкова, Филипп Янковский, Полина Гухман и Николай Шрайбер.

Сюжет строится вокруг небольшого городка Тополево, который несколько лет назад стал аномальной зоной: войти в него можно, но выбраться наружу нельзя. Вышедший из тюрьмы бывший следователь Сергей незаконно проникает в город, пленниками которого стали его жена и дочь. Там он узнает, что в Тополево бесследно исчезают дети, а шанс выбраться все-таки есть. Он соглашается помочь мэру города найти его пропавшую дочь в обмен на возможность вывезти свою семью из аномалии.

Айда!, START

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Криминальная драма для фанатов «Слова пацана» с Владимиром Вдовеченковым, Алексеем Онеженым, Даниилом Воробьевым и Никитой Кологривым.

В центре внимания сериала — противостояние сотрудников правоохранительных органов и казанской уличной банды «Тяп-ляп», печально прославившейся своими преступлениями в 1970-е. Недавно переехавший в Казань из Волгограда старшеклассник Гриша становится новым членом банды, снискавшим расположение ее идеолога, умелого манипулятора Захаревича. Пытаясь остановить волну насилия, захлестнувшую город, начальник уголовного розыска Никонов идет по следам Захаревича, чтобы разоблачить его.

Полная совместимость, Premier

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Медицинская драма с северным колоритом, снятая режиссером «Нулевого пациента» и «Этерны» Сергеем Трофимовым.

Талантливого врача-трансплантолога Светлану (Мария Лисовая) после скандала в петербургской больнице отправляют работать в небольшой городок на Крайнем Севере. Там Светлана, привыкшая жестко отстаивать свои принципы и не оглядываться на авторитеты, сталкивается с недоверием пациентов и скепсисом коллег. Обаятельный хирург Макс (Петр Федоров) пьет прямо на работе, главврач Сергеич (Дмитрий Певцов) его покрывает, а медсестра Люба (Валентина Мазунина) распускает о ней слухи. Во враждебной среде и суровых условиях героиня вынуждена ежедневно бороться за жизнь.

Трудно быть богом, Wink

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Долгожданная экранизация знаменитой повести братьев Стругацких, срежисированная Дмитрием ТюринымЭпидемия», «Триггер»). В главных ролях — Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Федор Лавров, Виктория Исакова и Александар Радоичич.

В сериале сохранена основная сюжетная канва книги. Действие разворачивается в далеком будущем, где земляне ненасильственно помогают менее цивилизованным планетам развиваться. Сотрудник Института истории Антон под видом богатого аристократа дона Руматы отправляется на погрязший в феодализме Арканар. Но чем больше времени на планете проводит Румата, тем сложнее ему сохранить верность собственным принципам и не вмешиваться в ход истории.

Полураспад, Okko

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Драма Максима СвешниковаКонтейнер», «Плейлист волонтера») с Анной Михалковой, Петаром Зекавица, Мариной Васильевой, Милой Ершовой и Филиппом Янковским в главных ролях.

Действие разворачивается во времена перестройки. Дочь журналиста Бориса Келлера Надежда возвращается в родной город, чтобы организовать похороны отца. Там она узнает, что многие жители города умерли в довольно молодом возрасте. Пытаясь докопаться до правды, женщина выясняет, что в 1954 году в этих местах проводили ядерные испытания, последствия которых губительно сказались на местных жителях. Надежда решает продолжить расследование отца и во что бы то ни стало рассказать людям правду.

Казино, Кинопоиск

Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года

Драма Александра Кузмина-Тарасова («Неверные») с Леной Трониной, Константином Хабенским, Марией Мацель, Петром Федоровым и Милой Ершовой. Продюсером проекта выступила Александра Ремизова, работавшая над сериалами «Цикады», «Нулевой пациент», «Топи» и «Триггер».

Начало 1990-х. Студентка мехмата МГУ Маша устраивается работать крупье в элитное казино, чтобы помочь родителям расплатиться с долгами. Там девушка знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным и все больше погружается в пучину интриг и опасностей.

Арина Виногородская
