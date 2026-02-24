Оповещения от Киноафиши
«Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря

24 февраля 2026 18:00
Невнимательные зрители критикуют 6 серию за «важнейшее расхождение с каноном», но как бы не так.

После выхода финала «Рыцаря Семи Королевств» знатоки книг Джорджа Мартина буквально «взорвались». Даже те, кто активно нахваливал абсолютно великолепные 4-5 эпизоды твердят – одной репликой в сцене после титров Айра Паркер перечеркнул если не все, то многое.

Polygon твердит, что это «буквально ушат фекалий на голову Дунка», предательство духа повести и уничтожение главной темы «Межевого рыцаря». Все из-за одной сцены – в сериале Эгг якобы сбегает к Дунку без разрешения отца, принца Мейкара.

В книге же Мейкар в итоге дает благословение и даже открыто вручает сыну королевский знак отличия.

На первый взгляд – подмена смысла. Вместо триумфа Дунка получается очередная ложь Таргариена. Но я пересмотрел финал внимательно, затем полез в соцсеть X и мои подозрения подтвердились – истерят «книжные эксперты» на пустом месте.

В последней сцене у Мейкара отсутствует кольцо-печатка. То самое, которое в повести он отдает Эггу. Сериал без лишних слов намекает – разрешение все же было, просто зрителя намеренно вводят в заблуждение репликами о «пропавшем принце».

«Момент с “Где, черт возьми, Эгг?” нужен для того, чтобы сбить людей с толку и не дать им понять, что он отправил его неизвестно куда со случайным межевым рыцарем», – подтверждают мои догадки в Сети.

Иначе говоря, шоу не ломает канон, а играет с перспективой. Конфликт для второго сезона обозначен, но фундамент отношений Дунка и Эгга явно сохранен. Просто авторы доверяют внимательным – тем, кто не только слушает фоном, но и пристально смотрит в экран.

Ранее мы писали: 2 сезон «Рыцаря Семи Королевств» будет совсем не похож на первый – у Мартина большие планы: «От 12 до 15 сезонов»

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи королевств»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
