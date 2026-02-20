Оповещения от Киноафиши
Тор и Халк стали врагами: у нового триллера 88% на RT — но это не единственная причина идти на «Ограбление в Лос-Анджелесе» в кино

20 февраля 2026 13:50
Кадр из фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Два сильных характера сходятся в интеллектуальной дуэли.

В киновселенной Marvel их герои были друзьями — Тор и Халк вместе сражались с врагами и даже успели поругаться в одном из «Торов». В криминальном триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе» 2026 года Крис Хемсворт и Марк Руффало встретились снова, но теперь их персонажи оказались по разные стороны закона. И эта встреча, судя по всему, удалась на славу.

Хемсворт играет Майка Дэвиса — вора, который десятилетиями промышлял кражами драгоценностей на трассе 101. Он не любит насилие, каждое дело продумывает до мелочей и планирует уйти на покой после последнего ограбления. Но за образом хладнокровного профессионала прячется надломленный человек-социофоб, которому легче сменить личность, чем оставаться собой.

Руффало досталась роль детектива Лу Лубесника — упрямого полицейского, который годами идет по следу неуловимого грабителя. Он готов жертвовать карьерой и перечить начальству, лишь бы оставаться верным своим принципам. Его герой — не суперкоп, а скорее обаятельный неудачник, который берет упорством.

В интервью Entertainment Weekly Хемсворт признался, что работать с Руффало в таком амплуа было странно.

Лично мне это показалось похожим на игру перед членом семьи, который знает все твои уловки, и ты чувствуешь себя гораздо более неловко.

Руффало в ответ сказал, что поначалу даже не узнал коллегу на площадке.

Критики уже сравнивают картину, которая вышла в кино 13 февраля, с культовой «Схваткой» Майкла Манна, но отмечают: здесь меньше перестрелок и больше внутренней драмы. На Rotten Tomatoes у фильма 88% свежести на основе 50 рецензий, а известный геймдизайнер Хидео Кодзима назвал работу актеров превосходной.

Противостояние ума и харизмы, расчета и интуиции, вора и копа — получилось именно то, ради чего стоит идти в кино.

Фото: Кадр из фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» (2026)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
