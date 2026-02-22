Длится полторы минуты, а событий больше, чем за 2 сезона: со спойлерами разбираем первый тизер «Дома дракона 3»

HBO наконец-то показали тизер третьего сезона «Дома драконов» — и сразу понятно, что в этот раз бюджет ушел не только на болтовню. Полторы минуты экранного времени, а уже ясно: нас ждет мясо, море и драконы, которые это море окрасят в багряный.

Премьера в июне, точную дату пока скрывают, но мы и так потерпим. Главное — разобрать кадры, потому что их показали под завязку.

Рейнира собирает совет и, видимо, пытается продать идею, что Алисента вот-вот сдаст Королевскую Гавань без боя. Джекейрис, её старший сын, смотрит на мать с недоумением, а Деймон уже не смотрит — он просто жаждет кого-нибудь прикончить.

Алисента тем временем возвращается домой. Только дом теперь не совсем дом: на троне сидит её второй сын Эймонд. И по лицу видно — слезать и уступать старшей сестре он не планирует, что бы мама ни шептала про дипломатию и спасение рода.

Эйгон II, официально ещё король, продирается через лес с Ларисом. Жизнь его потрепала: шрамы на лице, дракон неизвестно где, судя по фото герою придется сражаться с теми, кто посягнет на его ящера.

Младший брат с лордом Хайтауэром и своим драконом явно собираются на войну. На другой стороне — северяне. Но главная часть тизера посвящена Битве при Глотке, после которой никакое перемирие уже будет невозможно.

Перед вами одно из самых кровавых событий в истории Вестероса, рассказываем о нем без спойлеров. Если хотите пропустить их, то листайте ниже. В первоисточнике всё описано жёстко: флот Триархии (девяносто кораблей Вольных городов) выступил на стороне зелёных, чтобы снять блокаду Королевской Гавани. Черные в ответ выпустили всех взрослых драконов — пятерых, включая Вермакса, Вермитора, Среброкрылую, Морской Туман и Овцекрада.

Джекейрис на Вермаксе атаковал первым. Моряки Триархии уже сталкивались с драконами и паники не испытывали — обстреливали тварей копьями и стрелами, целясь во всадников. Вермакс поджёг два корабля, но когда подлетели остальные четыре дракона, строй противника посыпался. Корабли горели, люди прыгали в море, вопли стояли такие, что в Харренхолле, наверное, слышно было.

Но победа вышла не бескровной. Вермакс снизился слишком низко — и либо скорпион попал в глаз, либо абордажный крюк зацепил крыло. Дракон рухнул в море. Джекейрис выплыл, уцепился за обломок, но арбалетчики с мирийского корабля не промахнулись. Наследник Драконьего Камня погиб.

На кадрах из тизера Корлис Веларион ведёт флот в бой. Флагман, сын, внучка — все в сборе. Есть кадры из Харренхола, на которых Вхагар, старушка-дракон, сжигает солдат Деймона. Словом, ожидается море битв, передышек в сериале практически не будет. К слову, по кадрам видно, что чёрные таки доберутся до Красного замка. Гвардейцы Эйгона выхватят мечи, дальнейшие события пока покрыты мракой тайны (все-таки создатели сильно отходят от первоисточника).

Третий сезон выйдет в июне. Четвёртый уже утвердили — он станет финальным и появится в 2028 году. «Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает.