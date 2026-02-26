Замену «Шерлоку» нашли в Турции: сериал смотрится взахлеб, а главный враг — чистый Мориарти

Турция тоже умеет снимать детективы, и один из них фанаты окрестили ответом легендарному «Шерлоку». Сериал «Великий сыщик Филинта» выходил в 2014–2016 годах и успел полюбиться зрителям за колорит и запутанные сюжеты.

Действие разворачивается в Стамбуле конца XIX века, когда город еще был столицей Османской империи. Главный герой — офицер полиции Филинта Мустафа в исполнении Онура Туна.

В первой же серии его подставляют, обвиняют в тяжком преступлении, и теперь ему нужно не только спасти свою жизнь и честь, но и параллельно распутывать самые хитроумные злодеяния, которые не под силу обычным стражам порядка.

Формат сериала классический для детективов: каждая серия — отдельное расследование, будь то убийство или шпионская интрига. Но при этом здесь есть и сквозные линии: любовная история, тайна происхождения героя и противостояние с главным злодеем — банкиром Борисом Захариасом, которого называют турецким Мориарти.

В помощниках у Филинты ходит двое нерасторопных, но обаятельных полицейских, добавляющих юмора в мрачные будни.

Авторы сериала одни из первых в Турции попробовали снять полноценный детективный сериал с законченными эпизодами и получилось атмосферно. Восточный колорит, исторические костюмы, стамбульские улочки и заговоры на уровне империи — все это погружает в магию Османской эпохи.

«Обожаю сериалы такого плана, смотрю в захлеб», «Просто офигенный сериал! Пока смотрела все ногти и пальцы сгрызла!», «Интересный сериал, прекрасные актеры, с интригой!» — говорят зрители.

Для любителей классических детективов вроде Шерлока Холмса, но с восточным акцентом, этот проект станет приятным открытием.

