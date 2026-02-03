От звездного ребенка до короля поп-музыки: появился новый трейлер байопика «Майкл»

Оповещения от Киноафиши
3 февраля 2026 14:48
Премьера состоится 24 апреля.

Кинокомпания Lionsgate представила новый трейлер музыкального блокбастера о Майкле Джексоне, который получил лаконичное название «Майкл». В фильме будет показан жизненный и карьерный путь артиста, который в итоге превратился в звезду мирового масштаба. Создатели картины поставили себе за цель показать не только творческую мощь Джексона, но и неоднозначные аспекты его биографии. Главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник Майкла, для которого это первая крупная роль.

Официальный синопсис гласит:

«“Майкл” — это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов, которых когда-либо знал мир. Фильм рассказывает историю жизни Майкла Джексона за пределами музыки, прослеживая его путь от открытия его необычайного таланта в качестве лидера группы Jackson 5 до визионера, чьи творческие амбиции подпитывали неустанное стремление стать самым популярным артистом в мире. Фильм освещает как его жизнь вне сцены, так и некоторые из самых знаковых выступлений из его ранней сольной карьеры, предоставляя зрителям возможность увидеть Майкла Джексона с первого ряда, как никогда раньше. Именно здесь начинается его история».

Режиссером выступает Антуан ФукуаТренировочный день», «Великий уравнитель»). Над сценарием работал Джон Логан («Гладиатор», «Ранго»).

Юрий Волошин
Юрий Волошин
