Звезда "Аноры" 5 сезонов снималась в этом забытом комедийном сериале про мать-одиночку

16 февраля 2026 16:00
Майки Мэдисон, получившая в прошлом году «Оскар» за лучшую женскую роль в «Аноре», начала карьеру в 15 с половиной лет — и сразу попала на проект, который сама называет своим университетом.

Сериал «Всё к лучшему» выходил на FX с 2016 по 2022 год, но широкая аудитория о нём почти не слышала.

Шоу придумала актриса и комик Памела Адлон, взяв за основу собственную жизнь. Адлон сыграла главную роль — Саманту Фокс, которая в одиночку тянет трёх дочерей. Мэдисон досталась старшая дочь Макс — умная, но колючая девчонка, которая постоянно цапается с матерью. Младших сестёр играют Ханна Эллгуд и Оливия Эдвард, а неподалёку живёт бабушка в исполнении Силии Имри — женщина со своими тараканами, но без неё семья не справилась бы.

Никаких глобальных катастроф и закрученных интриг — просто хаос повседневности: деньги, работа, школа, бывший муж, взросление детей. Критики сериал любили, но до массового зрителя он так и не дошёл.

«"Всё к лучшему" был моим колледжем, — рассказывала Майки в интервью Nylon в 2022 году. — Моим колледжем, киношколой и актёрскими курсами одновременно. Я начала сниматься в 15 с половиной, скоро мне будет 23. Вся моя карьера прошла в этом сериале. Я просто не знаю жизни без него».

Параллельно Мэдисон успела сняться у Тарантино в «Однажды в Голливуде» и в перезапуске «Крика». Именно эти роли заметил режиссёр Шон Бейкер — и пригласил её в «Анору» без прослушивания, сразу под неё выстроив весь фильм. Так что школа Памелы Адлон явно дала хорошее образование.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
