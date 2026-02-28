Миядзаки не был в России, но в аниме нашу страну однажды показал: не Москву или Питер – выбрал экзотику

Причем сам аниматор говорил, что вдохновлялся совсем другим городом.

Современная Москва мелькала в аниме «Шарлотта», Санкт‑Петербург появлялся в «Храбрых ведьмах», а вот Хаяо Миядзаки в одном из своих ранних тайтлов вдохновлялся Дальним Востоком. Сам он не признается, но в этом даже не сомневаются в Сети.

Блогер Юлия Алексеева, переехавшая в Петербург из Владивостока, обратила внимание на один любопытный кадр с картой в «Ведьминой службой доставки» – и обнаружила поразительное сходство с ландшафтом родного города.

По наблюдениям девушки, на карте можно разглядеть:

бухту Золотой Рог – одну из визитных карточек Владивостока;

район Эгершельд на полуострове Шкота (пусть и слегка повернутый);

Пионерское водохранилище – его очертания совпадают по форме, хотя и немного искажены.

Конечно, создатели аниме не копировали местность точь‑в‑точь: карта получилась чуть более «ровной» по границам, чем в реальности. Но местные жители без труда распознали родные места – и были приятно удивлены, что их город, пусть и в завуалированной форме, попал в работу легендарного аниматора.

Забавно, что прототипом самого города Корико стал Стокгольм. Чтобы отрисовка места действия была максимально правдоподобной, режиссер и его команда лично приезжали в Швецию, изучали архитектуру и пейзажи.

А вот в Россию аниматор не приезжал никогда, хотя в начале нулевых, на телемосте с Юрием Норштейном, и говорил, что ему было бы интересно к нам приехать. Пока, увы, не сложилось.

Ранее мы писали: Какие аниме смотрят олимпийские чемпионы: топ-5 любимых тайтлов фигуристки Алисы Лю