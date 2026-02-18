Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби

Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби

18 февраля 2026 17:47
Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби

«Грозовой перевал» вышел в прокат на День святого Валентина и возглавил кассу уикенда — но назвать его романтическим сложно.

В новой экранизации «Грозового перевала» есть сцена, где Кэтрин Эрншо после свадьбы с богачом Эдгаром Линтоном осматривает свой будущий дом. Интерьеры напоминают фильмы Тима Бёртона или Гильермо дель Торо: красные полы, торчащие из стен руки. Но одна деталь выделяется особенно — спальня Кэти. Издалека она кажется милой розовой комнатой, но если присмотреться, на стенах видны вены и веснушки. Обои выглядят как человеческая кожа, растянутая на всю стену.

Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби

Выяснилось, что это не просто художественный приём — стены действительно сделаны на основе кожи Марго Робби. Вот что рассказала сценарист и режиссёр Эмиральд Феннел на показе в Британском институте кино:

«Мы попросили её прислать нам снимки всех её вен и веснушек, потом напечатали это на шёлке, набили и покрыли латексом, чтобы поверхность могла потеть... Это визуальное воплощение того, каково это — стать женой. Стать объектом красоты, предметом коллекции».

Учитывая, что героиня Робби умирает именно в этой комнате, окружённая собственной кожей, финал становится ещё мрачнее.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше