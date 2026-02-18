Заметили эту криповую деталь в "Грозовом перевале"? Скажите спасибо Марго Робби

«Грозовой перевал» вышел в прокат на День святого Валентина и возглавил кассу уикенда — но назвать его романтическим сложно.

В новой экранизации «Грозового перевала» есть сцена, где Кэтрин Эрншо после свадьбы с богачом Эдгаром Линтоном осматривает свой будущий дом. Интерьеры напоминают фильмы Тима Бёртона или Гильермо дель Торо: красные полы, торчащие из стен руки. Но одна деталь выделяется особенно — спальня Кэти. Издалека она кажется милой розовой комнатой, но если присмотреться, на стенах видны вены и веснушки. Обои выглядят как человеческая кожа, растянутая на всю стену.

Выяснилось, что это не просто художественный приём — стены действительно сделаны на основе кожи Марго Робби. Вот что рассказала сценарист и режиссёр Эмиральд Феннел на показе в Британском институте кино:

«Мы попросили её прислать нам снимки всех её вен и веснушек, потом напечатали это на шёлке, набили и покрыли латексом, чтобы поверхность могла потеть... Это визуальное воплощение того, каково это — стать женой. Стать объектом красоты, предметом коллекции».

Учитывая, что героиня Робби умирает именно в этой комнате, окружённая собственной кожей, финал становится ещё мрачнее.