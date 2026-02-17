Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Макконахи отказался от роли в Марвел ради этого фильма Стивена Кинга: получилось так плохо, что фанаты плюются до сих пор

17 февраля 2026 14:53
Аксиома Эскобара: и так плохо, и эдак.

Мэттью Макконахи предлагали сыграть Эго — отца Звёздного Лорда — во второй части «Стражей Галактики». Роль в итоге досталась Курту Расселу, а Макконахи до сих пор остаётся одним из немногих голливудских звёзд первой величины, которые ни разу не появлялись ни в супергеройском кино, ни в «Звёздных войнах».

Но тогда, в 2017-м, отказ казался разумным решением. Актёр объяснял свою логику так:

«Мне нравятся "Стражи Галактики", но я увидел ситуацию следующим образом: "Фильм успешен, и теперь у нас есть возможность добавить яркую роль для ещё одной большой звезды". Я бы чувствовал себя просто дополнением. А сценарий "Тёмной башни" был хорошо написан, мне понравился режиссёр и его видение, и я мог стать создателем, автором Человека в чёрном — то есть Дьявола — в моей версии этого романа Стивена Кинга».

Человек в чёрном (он же Уолтер, он же Рэндалл Флэгг) — сквозной злодей множества книг Кинга, наиболее известный по «Противостоянию». Кастинг действительно выглядел идеально: Макконахи в роли воплощённого зла, а его антагонист — стрелок Роланд Дешейн — достался Идрису Эльбе.

Проблема оказалась не в актёрах. Создатели попытались уместить семь объёмных, жанрово неоднородных романов в полуторачасовой фильм. Результат — 16% на Rotten Tomatoes. Зрители оказались чуть добрее и поставили 44%, но это всё равно провал. Так что Макконахи, возможно, стоило тогда согласиться на роль космического папаши.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
