9.6 на КП, 100% на RT, вы серьезно? Сходил на Stray Kids: The dominATE Experience и не верю, что «это» обогнало даже «Побег из Шоушенка»

К музыке вопросов нет совсем – проблема в другом.

9.6 на Кинопоиске, 100/100 от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes, $22 000 000+ за считаные дни ограниченного проката – «хайп» вокруг Stray Kids: The dominATE Experience достиг уровня, когда покупаешь билет в кино, не услышав за всю жизнь ни единой песни в жанре кей-поп – просто, чтобы прикоснуться к прекрасному. Спойлер: прикосновение получилось... специфичным.

Это не плохой концертный фильм. Но 9,6 – это перебор

Сразу зафиксируем: это не провал. Это мощный, энергичный концерт с харизматичными артистами. Камера фиксирует масштаб шоу на стадионе SoFi, зрители ревут, костюмы сияют, хореография отточена до миллиметра. Видно, почему у группы армия фанатов.

Но как к кино – есть вопросы.

Главная претензия, которая звучит даже в положительных обзорах на IMDb: монтаж. Слишком много резких склеек, слишком много перебивок на публику. Когда солист поет, логично хотелось бы смотреть на солиста, а не на общий план стадиона.

Энергия и так зашкаливает – ей не нужно помогать хаотичной нарезкой.

Документалка, которой не хватило смелости

Между номерами вставлены интервью. Формально – попытка добавить глубины. По факту – почти все говорят очень правильно, очень искренне, очень по сценарию. Личные моменты есть, но они стерильные. Ни одного настоящего сбоя, неловкости, живой шероховатости.

В итоге получаются не новые грани группы, а такой себе елейный фансервис, который никак не удивит зрителя.

Так откуда 9,6?

А ответ прост. Это не оценка кино – это оценка лояльности.

«Stray Kids: The dominATE Experience» – нормальный концертный фильм. Энергичный, яркий, местами действительно впечатляющий. Но со слишком уж дерганым монтажом, стерильными интервью и полным отсутствием драматургии.

Это продукт для фан-базы – и как такой продукт он работает.

Но когда подобная вещь получает 9,6 (у «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» 9.1, напоминаю!) и идеальные 100%, возникает простой вопрос: мы точно смотрели одно и то же кино?

Ранее мы писали: Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет