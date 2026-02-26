Маньяка из самого страшного хоррора последних лет полностью списали с Эпштейна: зрители спорили – режиссер подтвердил

Причем тревожные параллели не только во внешности.

Дилогия «Черный телефон» стабильно мелькает в списках главных хорроров последних лет. История о похищенных детях и маньяке с улыбкой до ушей сработала безотказно. Но после обнародования новых файлов по делу Джеффри Эпштейна зрители заметили деталь, от которой не по себе: маска Хватателя подозрительно напоминает лицо скандального финансиста.

В соцсетях начали сравнивать фотографии – та же хищная улыбка во весь рот, та же холодная маска респектабельности. Дискуссия разрослась до теории: весь фильм – аллегория на историю Эпштейна и его сеть эксплуатации несовершеннолетних.

Режиссер Скотт Дерриксон в итоге высказался прямо в X: сходство действительно есть, но вдохновение было «непреднамеренным».

По его словам, образ складывался из разных источников – рассказа Джо Хилла, личного опыта и общей идеи о хищнике, скрывающемся под социальной маской. Однако отрицать визуальное совпадение он не стал.

Сюжет «Черного телефона» – 1978 год, пригород Денвера. Маньяк похищает детей и держит их в подвале, играя с ними психологически. Многие увидели параллели с тем, как Эпштейн годами прикрывался статусом и связями.

Теперь на Reddit фильм называют прямой метафорой системного насилия.

Первая часть собрала $160 млн в прокате при бюджете в 16 миллионов, продолжение тоже приняли тепло, а теперь Дерриксон говорит, что триквел возможен только при радикальном повороте истории.

Но главный поворот уже случился – зрители увидели в экранном монстре слишком реальное лицо.

