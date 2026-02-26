Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Маньяка из самого страшного хоррора последних лет полностью списали с Эпштейна: зрители спорили – режиссер подтвердил

Маньяка из самого страшного хоррора последних лет полностью списали с Эпштейна: зрители спорили – режиссер подтвердил

26 февраля 2026 13:30
Маньяка из самого страшного хоррора последних лет полностью списали с Эпштейна: зрители спорили – режиссер подтвердил

Причем тревожные параллели не только во внешности.

Дилогия «Черный телефон» стабильно мелькает в списках главных хорроров последних лет. История о похищенных детях и маньяке с улыбкой до ушей сработала безотказно. Но после обнародования новых файлов по делу Джеффри Эпштейна зрители заметили деталь, от которой не по себе: маска Хватателя подозрительно напоминает лицо скандального финансиста.

В соцсетях начали сравнивать фотографии – та же хищная улыбка во весь рот, та же холодная маска респектабельности. Дискуссия разрослась до теории: весь фильм – аллегория на историю Эпштейна и его сеть эксплуатации несовершеннолетних.

Режиссер Скотт Дерриксон в итоге высказался прямо в X: сходство действительно есть, но вдохновение было «непреднамеренным».

По его словам, образ складывался из разных источников – рассказа Джо Хилла, личного опыта и общей идеи о хищнике, скрывающемся под социальной маской. Однако отрицать визуальное совпадение он не стал.

Сюжет «Черного телефона» – 1978 год, пригород Денвера. Маньяк похищает детей и держит их в подвале, играя с ними психологически. Многие увидели параллели с тем, как Эпштейн годами прикрывался статусом и связями.

Теперь на Reddit фильм называют прямой метафорой системного насилия.

Первая часть собрала $160 млн в прокате при бюджете в 16 миллионов, продолжение тоже приняли тепло, а теперь Дерриксон говорит, что триквел возможен только при радикальном повороте истории.

Но главный поворот уже случился – зрители увидели в экранном монстре слишком реальное лицо.

Ранее мы писали: Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут – главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Черный телефон» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Читать дальше 3 марта 2026
Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец» Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец» Читать дальше 2 марта 2026
«Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один «Подозрительно похожи»: «Унесенных призраками» Миядзаки «списал» с популярной в СССР сказки – даже драконы один в один Читать дальше 1 марта 2026
Именно этот фильм прославил Кинга — хоррор заработал в 18 раз больше бюджета: и только спустя 4 года вышло «Сияние» Именно этот фильм прославил Кинга — хоррор заработал в 18 раз больше бюджета: и только спустя 4 года вышло «Сияние» Читать дальше 28 февраля 2026
687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата 687 ругательств за три часа — Скорсезе переплюнул всех: один из лучших его фильмов запретили в 4 странах из-за мата Читать дальше 28 февраля 2026
Миядзаки не был в России, но в аниме нашу страну однажды показал: не Москву или Питер – выбрал экзотику Миядзаки не был в России, но в аниме нашу страну однажды показал: не Москву или Питер – выбрал экзотику Читать дальше 28 февраля 2026
Возвращение легенды или ужасное разочарование? Появились первые отзывы на «Крик 7» — у зрителей очень много вопросов к убийце Возвращение легенды или ужасное разочарование? Появились первые отзывы на «Крик 7» — у зрителей очень много вопросов к убийце Читать дальше 28 февраля 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше