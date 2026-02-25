Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы

13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы

25 февраля 2026 15:25
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы

Проекты не хайповые, но безумно атмосферные.

Если вам кажется, что в жанре true crime уже всё перерыли и ничего нового не найти, вы просто не туда смотрели. Документалки про серийных убийц давно стали мейнстримом, а громкие истории уже обсудили вдоль и поперек. Но настоящая мясорубка происходит в мини-сериалах.

Основанные на реальных событиях, они часто остаются в тени хайповых проектов. А зря. Именно в них меньше всего цензуры. Европейские, британские, канадские и израильские режиссеры не боятся показывать правду без приглаженных героев и голливудских хэппи-эндов. Здесь копы реально тупят и заметают следы, суды годами покрывают преступников, а обычные люди остаются один на один с системой, которая их же и сломала.

В этой подборке — истории, от которых мороз по коже из-за осознания: всё это случилось на самом деле. Флорентийский монстр, террористы, отравленные города, дети-убийцы, шпионы, маньяки и те, кто пытался им противостоять. Также не забудьте прочитать: 5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник.

Фото: Кадры из сериалов «Ничего не говори», «Наши мальчики»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Читать дальше 2 марта 2026
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров 5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров Читать дальше 2 марта 2026
Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Если на сериалы нет сил, а детектив хочется: 3 фильма, которые я осилила за вечер и не пожалела Читать дальше 2 марта 2026
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ Читать дальше 2 марта 2026
Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры Холмс теперь убийца? В новом «Шерлоке» Ричи покажет детектива с шокирующей стороны – со спойлерами разбираем важнейшие кадры Читать дальше 1 марта 2026
Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше