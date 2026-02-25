13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы

Если вам кажется, что в жанре true crime уже всё перерыли и ничего нового не найти, вы просто не туда смотрели. Документалки про серийных убийц давно стали мейнстримом, а громкие истории уже обсудили вдоль и поперек. Но настоящая мясорубка происходит в мини-сериалах.

Основанные на реальных событиях, они часто остаются в тени хайповых проектов. А зря. Именно в них меньше всего цензуры. Европейские, британские, канадские и израильские режиссеры не боятся показывать правду без приглаженных героев и голливудских хэппи-эндов. Здесь копы реально тупят и заметают следы, суды годами покрывают преступников, а обычные люди остаются один на один с системой, которая их же и сломала.

В этой подборке — истории, от которых мороз по коже из-за осознания: всё это случилось на самом деле. Флорентийский монстр, террористы, отравленные города, дети-убийцы, шпионы, маньяки и те, кто пытался им противостоять.