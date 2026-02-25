Любимый завтрак Озчивита попал даже в «Великолепный век»: турки его готовят по-особому – но и вы справитесь за 20 минут (рецепт)

Оповещения от Киноафиши
25 февраля 2026 11:51
Готовы проверить желудок на прочность?

В свежем интервью Бурака Озчивита спросили, что из турецкой кухни россияне должны попробовать в первую очередь. Актер, известный по роли Малкочоглу Бали-бея в «Великолепном веке» и главным ролям в современных хитах, не стал выбирать конкретное блюдо. Он назвал явление – турецкий завтрак, кахвалты.

Для турков этот прием пищи – ритуал, растягивающийся на часы. Всё начинается с крошечных тарелочек, которые заполняют стол, пока в глазах не начнет рябить.

Оливки двух цветов, несколько видов сыра, джемы, мед, сливочное масло, острое перечное масло, свежий хлеб и обязательный чай в стаканчиках с «талией». И конечно, главное блюдо – менемен, который при желании можно легко повторить на собственной кухне за 20 минут.

В «Великолепном веке» такое точно подавали на подносах во дворце Топкапы. Готовится просто.

На сковороде разогреваем оливковое масло. Режем кубиками 2 крупных помидора (лучше снять шкурку) и 1 острый зеленый перец. Можно заменить сладким, но острота тут важна для баланса. Обжариваем минуты три, пока овощи не станут мягкими.

В миске слегка взбиваем 3 яйца с солью, перцем и щепоткой сушеного тимьяна. Заливаем овощи. Важный момент: в Турции менемен не жарят до состояния сухого омлета, он должен оставаться слегка влажным, почти кремообразным.

Помешиваем лопаткой минуты две-три, пока яйца не схватятся, но не превратятся в резину.

Подают менемен прямо в сковороде, с которой и едят, макая свежий хлеб. Рядом ставим маслины, сыр фету или брынзу, огурец и помидор дольками. И обязательно горячий чай – крепкий, в маленьких стаканах.

Если найдутся сливки каймак с медом – считайте, вы перенеслись в Турцию. А если нет – обойдемся вареньем. Главное, не спешить. Турецкий завтрак и ваш желудок спешки не простят.

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
