В повторный прокат выйдет комедийный триллер «Убойные каникулы»

Кинокомпания «Кинопрокат плюс» анонсировала повторный театральный релиз культового комедийного триллера «Убойные каникулы». Посмотреть эту признанную картину на большом экране можно будет с 26 февраля.

В центре сюжета — группа студентов, которая, отправившись тусоваться за город, сталкивается с местными неотесанными фермерами в лице Такера (Алан Тьюдик) и Дейла (Тайлер Лабин). Приняв их за кровожадных маньяков, молодые люди решают дать отпор. На самом же деле Такер и Дейл — безобидные парни, однако недопонимание с молодежью выливается в череду нелепых несчастных случаев.

В фильме обыгрываются разные клише хорроров с отсылками к «Техасской резне бензопилой», «Повороту не туда», «Фарго» и другим классическим образцам жанра.

«Убойные каникулы» входят в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска» со средней оценкой 7,7 баллов из 10. Рейтинг проекта на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 86%.

Режиссером выступает Илай Крэйг. Над сценарием он работал вместе с Морганом Юргенсоном. В актерский состав также вошли Катрина Боуден, Джесси Мосс, Филип Грэйнджер, Брэндон Джей МакЛарен, Кристи Лэйн, Челан Симмонс, Трэвис Нельсон и другие.