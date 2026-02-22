Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 8 лучших Sci-Fi-сериалов за последние 25 лет по версии Collider: про №1 и 4 услышите впервые (все остальное – хиты)

8 лучших Sci-Fi-сериалов за последние 25 лет по версии Collider: про №1 и 4 услышите впервые (все остальное – хиты)

Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада» и «Станция одиннадцать»

Сюрпризов мало, но все – занятные.

Составлять списки лучшего – занятие неблагодарное, особенно когда речь заходит о научной фантастике. У каждого зрителя своя больная мозоль: кто-то боготворит «Светлячка», кто-то не мыслит жизни без «Секретных материалов». Но Collider взял на себя смелость и назвал восемь Sci-Fi-шедевров последних 25 лет.

Спойлер: про первое место вы, скорее всего, не слышали.

На восьмом месте – немецкая «Тьма», мрачная, вязкая и хитросплетенная. Шедевр Netflix, который требует от зрителя блокнота и готовности разбираться в генеалогических древах. Зато, когда схема складывается, мурашки бегут по коже.

Седьмую строчку отдали «Укрытию» с Ребеккой Фергюсон. Апокалипсис здесь – не повод для песен с укулеле, а тотальная клаустрофобия. Люди живут под землей, верят в защиту и медленно осознают, что их обманывают.

На шестом месте – «Разделение». Сериал, который делает офисный ад буквальным: герои проходят процедуру, разделяющую рабочую память и личную жизнь. Сатира на корпоративную культуру, от которой хочется немедленно уволиться.

А теперь – самое внезапно. Первое место Collider отдал сериалу, который в России почти никто не видел.

«Двойник» с Дж. К. Симмонсом – это история о том, как обычный клерк узнает, что его скучная работа на самом деле связана с переходом в параллельный мир.

Две реальности, две версии Симмонса, идеальный Rotten Tomatoes и почти неизвестность у нас. На «Кинопоиске» у «Двойника» 7.4 и меньше 20 000 оценок. «Хидден гем», как он есть.

Остальные места – в нашем слайдере. Наслаждайтесь!

Фото: Кадры из сериалов «Мир Дикого Запада» и «Станция одиннадцать»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Что смотреть в сентябре: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в сентябре: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 1 сентября 2026
Что смотреть в августе: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в августе: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 1 августа 2026
Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах Читать дальше 30 июня 2026
Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Смена кадров: почему стабильности не существует, и это нормально Читать дальше 15 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Главные премьеры июня: что смотреть на стримингах Читать дальше 1 июня 2026
Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Главные премьеры июня: что смотреть в кинотеатрах Читать дальше 1 июня 2026
Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Мультивселенная возможностей: какие еще версии Человека-паука достойны экранизации Читать дальше 1 июня 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе Читать дальше 26 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» «Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам» Читать дальше 24 мая 2026
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Читать дальше 19 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше